特朗普机密文件案2024年5月开庭，在颠覆选举结果案中成为调查目标

特朗普

特朗普是美国史上首位面临联邦刑事控罪的卸任总统。办这个案子的检方请法官从今年12月开始审理，特朗普的辩护律师团则要求明年11月选后再开庭。

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法新社报道，明年5月的审判将于美国佛州皮尔斯堡（Fort Pierce）的联邦法院举行，当地也是特朗普2016年、2020年大选的铁票区。

77岁的特朗普是最有可能获共和党提名的候选人，而首次开庭时间恰巧在党内初选接近尾声时。

共和党全国代表大会（RNC）将于明年7月15至18日在威斯康辛州密尔瓦基举行，届时正式提名党内候选人，但各州初选大多在明年5月20日之前明朗化。

法官甘农昨天宣布，选择明年5月开庭是为让双方有时间处理超过110万页的证据，以及审理期间案件核心机密文件拿捏带来的挑战，「所有人都同意，被告们需要足够时间阅卷及评估」。

特朗普还身陷另外的官司。7月18日表示，特别检察官杰克·史密斯告诉他，他是联邦大陪审团调查的目标，调查的目的是确定他是否非法试图颠覆他在2020年竞选连任时输给民主党人拜登的选举结果。

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