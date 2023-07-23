美国会共和党人就如何立法监管对华科技投资出现分歧

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据政客新闻网周六报导，美国国会共和党人在监管对华投资的问题上出现了新分歧。一些共和党国家安全派人士希望对美国在中国科技企业的投资进行广泛监督，他们担心美国资金正在帮助资助中国的军事发展。另一派与华尔街关系密切的共和党议员则对扩大对美企海外业务监管表示担忧。

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报导指，就在拜登（Joe Biden）总统准备通过行政命令对美国在华投资进行限制之际，这一分歧危及到了共和党为限制美国在华投资所做的努力，这也给了民主党人一个机会，在2024年大选年之前将自己描绘成对中国政府更加强硬的形象。

对海外金融活动的任何新的监督或监管都将打破美国数十年来基本上允许美国公司在其他国家自由发展的政策。问题在于在哪里以及如何划清对中国经济的允许投资与那些可以为有助于北京军事崛起的公司或技术进步提供资金的投资之间的界限。

一些共和党人提出建议，要求美国公司向联邦机构通报在微芯片和人工智能等一系列中国科技领域的投资情况。共和党籍参议员科宁（John Cornyn）和民主党籍参议员凯西（Bob Casey）已就参议院版“2024财年国防授权法案”提出了包含上述措辞的修正案，该法案将于周二进行投票表决。

由科宁和凯西提出的该修正案是二人多年来推动的一个独立法案的缩减版，得到了两党的支持，包括参议院多数党领袖、民主党人舒默（Chuck Schumer）的支持。众议院筹款委员会和拨款委员会的民主党人及美国前贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）呼吁制定更接近上述二人最初法案的立法，给予行政当局阻止一些交易的权利。

科宁表示，他仍然支持更强有力的法案，但其无法赢得反对收紧商业监管的议员们的足够支持。在参议院银行委员会副主席、共和党人斯科特（Tim Scott）等议员的反对下，科宁和凯西本周同意进一步缩减修正案措辞。斯科特反对该议案的广泛范围，并希望减少受到美国政府投资审查的中国行业。科宁本周在国会山说，“如果他们能给我凑齐选票，我很乐意制定（一个更强有力的法案），但这是这方面的挑战”。

报导指，拜登政府还将在一项期待已久的行政命令中建立美国对华投资的监督程序，预计最快将于本月发布。其可能会禁止涉及半导体、量子计算和人工智能领域的商业交易。该行政命令地发布已经被推迟了一年多，因为拜登政府官员一直在争论哪些行业应该受到监督，以及政府是否应该有权直接阻止交易，还是应该只要求相关实体通报政府认为有风险的投资。

“我们知道白宫仍在考虑一项行政命令，该命令将更进一步禁止某些投资，”科宁说。“因此，我认为我们已经有了一个很好的产品。至少这是一个好的开始，我们将继续努力”。但是，即使是科宁和凯西缩减后的修正案，对一些众议院共和党人来说也太过严格。他们认为新的通报要求是一个滑坡，可能会导致在中国看到的那种政府高压干预。

众议院金融服务委员会主席、共和党人麦克亨利（Patrick McHenry）在国会山接受简短采访时表示，科宁-凯西的方法“是一个糟糕的想法”。他说，“这将给国际资本分配带来麻烦，将大规模扩大国家权力，而且不会奏效”。众议院金融服务委员会的共和党人则采取了不同的做法——主张通过立法阻止美国对特定名单上的中国企业进行投资。起草按这一思路立法的众议员巴尔（Andy Barr）说，“我不认为（科宁的法案）是正确的方法。我认为我们的方法更好”。

共和党籍众议员巴尔说，最近几周他加强了自己的立法提案，以争取更多强硬派同事的支持。巴尔尚未公布更新后的立法，它将指示美国商务部和五角大楼等负责维护企业黑名单的联邦机构优先制裁某些中国科技行业。巴尔上周在国会山说：“我试图说服我的同事们采取的方法是制裁，而不是笨拙的官僚式的对外资本（管制）制度”。他称，“我想我已经得到了更多的支持”。

巴尔说，根据他的提议，美国各政府机构“必须特别关注国家安全关切领域——人工智能、量子计算、半导体、高超音速，无论这些敏感技术是什么，只要涉及国家安全”。巴尔的主张赢得了国会山一些强硬派议员的支持。巴尔曾希望金融服务小组委员会能在本月晚些时候的标注会上审议他的议案，但现在他表示，由于该委员会还在处理许多其他问题，因此可能会推迟到9月份。麦克亨利说，他总体上支持巴尔的方法，但拒绝透露该议案是否会在本月获得小组委员会的投票。没有投票就无法推进立法进程。

与此同时，共和党的强硬派议员还希望更进一步。众议院美国和中共战略竞争特设委员会主席加拉格尔（Mike Gallagher）说，“我希望最终采取的是一种针对具体行业的方法，我们说不投资中国的人工智能、不投资防务（公司）、不投资某些形式的生物技术——在这些显而易见的领域，我们不应该为自己的毁灭提供补贴”。他说，“但我愿意更进一步，我会说，根本不应该允许大学基金、州政府和地方政府等税收优惠实体在中国投资。”

加拉格尔和其他共和党人都承认，他们的立法议程存在冲突，但都表示希望能在未来几个月内达成协议——要么在国防授权法案协商委员会上达成协议，要么通过其他途径达成协议。加拉格尔说，“我个人倾向于建立一个比凯西-科宁法案更强有力的结构，但我们仍在与各管辖委员会就此开展工作、我知道时间紧迫，但我对我们能够达成共识持谨慎乐观的态度。”

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