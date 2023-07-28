喀麦隆总统40年来首访俄罗斯

RFI欧洲 / 俄非峰会

欧洲 – 在位已有40多年之久的喀麦隆总统在俄罗斯-非洲峰会期间，首次访问俄罗斯让国际舆论感到意外。

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在位于波罗的海沿岸的俄罗斯第二大城市圣彼得堡（Saint-Pétersbourg），计划为期两天的第二届俄罗斯-非洲峰会自昨天星期四（2023年07月27日）开幕以来，吸引了非洲的20来位国家元首和政府首脑。其中，喀麦隆总统的到场尤其令人感到意外。

RFI Image Archive / Afrique : le président camerounais Paul Biya le 13 décembre 2022 à Washington lors du Sommet des leaders africains lors du Forum de l'Espace. （illustration) Getty Images via AFP - KEVIN DIETSCH / RFI Image Archive

本台法广（RFI）法文网报道注意到，喀麦隆总统保罗·比亚（Président Paul Biya）自1982年掌权以来，这是首次对俄罗斯展开正式访问。他没有参加2019年在索契（Sotchi）举行的首届俄罗斯-非洲峰会。所以说，喀麦隆总统对俄罗斯的访问具有历史性的特征。

-- 喀麦隆担心新冷战 -

据报，雅温得（Yaoundé）方面担心，出现新的冷战，非洲首当其冲，成为受害方。喀麦隆总统在最近几个月以来，在国际上频繁活动。他此前，于2022年12月出席了美非峰会。之后，他在今年6月参加了巴黎举办的[全球金融新公约峰会]（Sommet pour un nouveau pacte financier mondial）。喀麦隆总统的一名亲信表示，如果非洲能够有助于对话，雅温得已准备好尽自己的一份力量。

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