拜登：我告诉习近平美国就是太平洋国家

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美国总统拜登（Joe Biden）7月29日走访了美国东北部缅因州的多座城市，参加促进经济、制造业的官方活动，并出席了与其支持者举行的竞选招待会。拜登在自由港市出席竞选活动时向缅因州选民介绍了他上台后在内政与外交方面取得的进展，及对当前问题的一些看法。

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拜登在讲话中提及，“我认为我们正处在一个真正的历史拐点。我的一位物理学教授曾说过，拐点就是当你以每小时60英里的速度在高速公路上行驶时，突然向右转了45度或30度。你再也回不到原来的道路上了。在世界历史上，每隔五、六、七代人就会出现这样的拐点。”

拜登说，“但世界正在改变——改变不是因为乔·拜登当上了总统，也不是因为普京领导着俄罗斯。而是因为全球变暖，一切都在改变。我上一次和普京在一起是在两年前的圣诞节，我指出：他有八个时区（指俄罗斯），整个冻土带都在融化。甲烷正在泄漏。再也不会结冰了。我们必须应对根本性的变化。我们看到的不仅仅是气候的变化，而是整个世界的根本性变化。因此，我们最好在外交政策与国内政策方面着手应对这些改变。”

在谈到经济问题时，拜登说，“首先，你们知道，在经济方面，我们在头两年取得了一些真正的进展。我们新增了1320多万个工作岗位，超过了大流行病时期。通货膨胀率从9%降到了3%。在这种情况下，我们创造了81万个制造业工作岗位。有多少人被告知制造业已死？你们在缅因州的小镇上亲眼目睹了这一切，正如在特拉华州、中西部、内华达州——我是说内布拉斯加州，所有红州、蓝州。”

拜登举例说，“爸爸妈妈在一家工厂工作了30年，赚取了可观的薪水，突然有一天，工厂倒闭了，去了国外。为什么？我们开始了一个过程，我们把整个涓滴经济学的概念发挥到了极致。我们找到世界上最廉价的劳动力，然后把工厂运到那里。然后我们把产品运回来在这里销售。然后美国陷入困境。好吧，我决定，改变的方式——在这里应对一个改变了的世界——并不是我们不能再竞争了，而是因为我们对如何竞争的理念是错误的。我一直在做这件事，我知道我看起来不像，但我已经做了很久了。”

谈到基建问题时，拜登说，“我们曾经拥有世界第一的基础设施。我们现在排名第14位。国际人士说，我们的道路、桥梁等基础设施排名第14位。中国曾经是，我想是17或16。现在是第2位。怎么了？出问题了。我们的基础设施排名世界第14位，如何才能领导世界？我不是在开玩笑。从实际角度考虑，只是纯粹的实际角度。”

稍后在谈到国际问题时，拜登说，“但我的总体观点很简单：作为一个国家，我们可以利用的东西太多了——我们可以利用的东西太多了。我们只要记住，以上帝之名，我们是谁。我们现在的处境是，如果你看看我们在世界各地所做的事情——你知道，有谁认为战后时代仍然存在，第二次世界大战结束后的道路规则仍然存在？我是非常认真的。这不是夸张，只是直接的陈述。它不存在了。”

拜登说，“我的一生，我之所以拒绝竞选州长，这是我年轻时的一项非常重要的工作——是因为我想参与外交政策。我一生中的大部分时间都在担任（美国参议院）外交关系委员会主席，或（在担任副总统时）为贝拉克（奥巴马）或现在做外交政策工作。看看现在的情况，真是令人着迷。有谁认为，如果我们没有振作起来，欧洲有可能团结在一起吗？不是开玩笑，不是开玩笑。”

拜登说，“我与七国集团（G7）和欧盟的国家元首一起度过了180多个小时，只是让大家团结一致。当今的北约比它存在以来的任何时候都更强大——（掌声）——不仅仅是因为我，而且北约现如今更为强大。”

拜登说，“看看中国在印度洋发生了什么，习近平问我为什么称自己为太平洋国家。我说：‘因为我们就是。我们在太平洋上的边界比你们更长。我们是太平洋国家’。我说：‘除非我们为你们提供所需的稳定，否则你们根本无法移动’。我向你们保证，他看着我说：‘你说得对。你说得对’。”

拜登说，“看看发生了什么。有谁会想到日本会把军事预算增加到超过其国内预算，并站在西方一边帮助一场欧洲的战争？这就是日本正在做的。这极大地改变了局势。下周，我将在戴维营主持一个小（听不清）会议。我将邀请日本和韩国领导人参加。他们在二战后达成了和解：根本性变化。”

拜登说，“看看东南亚发生了什么，现在我把印度、日本、澳大利亚和美国组成了‘四方安全对话’。习近平说：‘你为什么要这么做？你想包围我’。我说：‘不，不是这个原因。我只是想确保道路规则不会改变’。”

拜登说，“国际空域就是国际空域。国际水域就是（国际）水域。你不能说我们不能。好吧，我们要在那里设立一个空中识别区，也就是说，你不能飞过某些区域，尽管那是国际空域 。猜我们做了什么？我们让一架B-1轰炸机飞过去了 。不是开玩笑 。不是开玩笑。因为我们不能让这种变化发生。”

拜登说，“我接到了越南元首的电话，他迫切希望在我参加二十国集团（G20）峰会时与我会面。他希望将我们提升为与俄罗斯和中国一样的（越南）主要合作伙伴。你们认为这是怎么回事？不，我不是在开玩笑。我不会带你们环游世界（讲遍全球），但问题是：世界正在改变。”

拜登谈到，“世界正在发生巨大变化。我们希望促进民主——民主。看看中东发生了什么。我去沙特阿拉伯被批评了，还记得吗？你们猜怎么着？我让他们阻止了以色列的越境飞行 所以，他们（沙特和以色列）可能正在缓和关系。我想说的是，我们可以为这个有朝一日成为总统的年轻人创造一个更安全、更美好、更有保障的世界。我们知道谁在第一线，谁在第二线，等等。”

拜登表示，“如果你们仔细想想正在发生的事情，就会发现，如果我们处理得当，国内经济政策与外交政策是相互融合的。我可以让我们的国家比以往任何时候都更安全、更有保障。”

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