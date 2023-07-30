美国非洲政策走向不利南非？

RFI专栏 / 非洲经济

美非关系 – 在南半球，非洲内陆国博茨瓦纳首都哈博罗内（Gaborone）于两周前的2023年07月11日至14日举办了第15届«美国和非洲商业峰会»（US-Africa Business Summit）。本届峰会为期三天的，吸引了上千名非洲政商界人士，其中包括非洲的4位国家元首，2名政府总理。与会的美国代表团阵容也很强大，有白宫国家安全顾问、负责非洲事务的拜登总统特别助理贾德·德佛蒙特（Judd Devermont）、美国贸易发展署(USTDA)署长伊诺·埃邦(Enoh Ebong）和相当于美国发展银行的联邦金融机构：美国国际开发金融公司（DFC）首席执行官斯科特·内森（Scott Nathan）等数名高官。而南非则相对低调，赴会的是国有企业部长普拉温·戈尔丹（Pravin Gordhan）。这引起了本台法广（RFI）特派记者的注意。

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-- 南非希望继续享有对美出口的关税优惠 -

于两周前赴哈博罗内（Gaborone）采访第15届«美国和非洲商业峰会»（US-Africa Business Summit）的本台法广（RFI）特派记者指出，负责非洲事务的一支美国高级代表团，两周前曾在博茨瓦纳首都驻足数日之久。在相距300公里外的南非行政中心，比勒陀利亚或普瑞陀利亚（Pretoria）当局却在同时派出了一支高层代表团前往华盛顿。这支南非政府代表团成员包括：总统府部长昆布佐·恩特沙韦尼夫人（Khumbudzo Ntshavheni）、财政部长埃诺赫·戈东瓜纳（Enoch Godongwana）和贸易、工业与竞争部长易卜拉欣·帕特尔（Ebrahim Patel）。它们的任务是寻求华盛顿谅解，继续享有美国《非洲增长与机会法》（AGOA）的优惠。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 © FMM - RFI

本台法广（RFI）法文网自2023年07月24日星期一开始，曾连续四天在《非洲经济»（Chronique Afrique Economie）专栏里逐日播出特派记者在第15届«美国和非洲商业峰会»（US-Africa Business Summit）上所采集的录音片段。其中，在本周二刊出的第二篇报道原标题为：[Sommet d'affaires États-Unis-Afrique: l’Afrique du Sud bientôt exclue de l’Agoa? ]。换做中文可被译作[美非商业峰会:南非很快将被退出《非洲增长与机会法》（AGOA）？]。下面是简介以供分享。

-- 南非政府派出高层代表团赴华盛顿沟通 -

本台法广（RFI）法文网于2023年07月25日星期二刊出记者克莱尔（Claire Bargelès）的报道。就第15届«美国和非洲商业峰会»（US-Africa Business Summit）在博茨瓦纳首都举行之际，南非政府派出了一支高级代表团反相而行，向往华盛顿。美国商务部负责撒哈拉以南非洲事务的代表葛佳琳（Cynthia Griffin）评论说，这是"一次有必要的访问"。她还说，这样的开放沟通对每一方而言都十分重要。这是为了分享不同的观点。

RFI Image Archive / AGOA ( African Growth and Opportunity Act) est une loi américaine signée en 2000, était jusque-là l’une des pierres angulaires de la stratégie commerciale des États-Unis avec les pays du continent africain. (illustration) © AGOA

本台法广（RFI）特派记者提到，美国国会两党代表上个月曾表示，要把南非踢出美国的《非洲增长与机会法》（AGOA）。这并非比勒陀利亚首次遭到如此威胁。2015年的折中办法是，南非向美国家禽开放市场。

-- 南非当前与美国关系紧张始于俄乌战争 -

与莫斯科之间的联系是比勒陀利亚和华盛顿当前分歧的原因。就此，赴哈博罗内（Gaborone）的南非国有企业部长普拉温·戈尔丹（Pravin Gordhan）认为，这种联系是有用的。南非私营企业人士则希望俄罗斯总统缺席金砖峰会（Brics）将会有助于缓和与美国的紧张。南非工会人士则表示，如果南非被踢出美国的《非洲增长与机会法》（AGOA）可能会带来严重后果，将波及农业、汽车工业和采矿业。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © FMM - RFI Chronique

作为美国在非洲的重要贸易伙伴，南非在《非洲增长与机会法》（AGOA）框架内，2021年的对美出口金额曾为25亿美元。本台法广（RFI）特派记者还注意到，前往华盛顿的南非高层代表团中的工会人士和商界代表曾在这一访问期间，会晤了美国贸易代表戴琪女士（Katherine Tai）。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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