特朗普被控试图推翻大选结果 彭斯：国家比一个人更重要

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8月1日，美国前总统特朗普在司法部特别检察官调查中因涉嫌试图推翻2020年总统选举结果而被提出4项刑事指控。特朗普执政时期的副手、美国前副总统彭斯对此评价称，“我们的宪法比任何人的职业生涯都重要”。

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美国司法部特别检察官史密斯（Jack Smith）周二向华盛顿联邦地区法院提交了起诉书。起诉书指控特朗普犯有三项共谋罪：一是串谋欺诈美国政府，二是阻挠妨碍政府公务，三是剥夺联邦法律或宪法规定的公民权利。特朗普还被控第四项妨碍官方程序的罪名。

与特朗普同为2024年大选共和党总统参选人的彭斯在一份声明中评价道，“今天的起诉是一个重要的提醒：任何将自己置于宪法之上的人都不应该成为美国总统”。

根据起诉书，当彭斯对特朗普可以阻止拜登获胜的想法表示反对时，特朗普对彭斯说：“你太诚实了”。彭斯被传唤到提交起诉书的大陪审团面前作证，他在自己的书《上帝保佑我》（So Help Me God）中提到了这段故事。

起诉书还称，特朗普在2020年12月25日给彭斯打电话祝他“圣诞快乐”时，向彭斯逼问推翻选举的计划。起诉书称，彭斯在回应时告诉特朗普，“我不认为我有权改变结果”。

彭斯在声明中强烈批评特朗普，称尽管这位前总统“有权享有无罪推定原则”，“但我们的国家比一个人更重要”。

彭斯表示：“我们的宪法比任何一个人的职业生涯都重要”。

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