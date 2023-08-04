尼日尔:西共体特使无功而返

RFI非洲 / 军事政变

西非 – 就尼日尔的政变，西非经济共同体（CEDEAO）的一支特使团已于今晨无功而返，离开尼亚美。

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针对尼日尔政变后的现状，本台法广（RFI）和法兰西24小时频道（France 24）的记者组织（SDJRFI）共同谴责，法广（RFI）电台和法兰西24小时电视频道（France 24）的信号在尼日尔遭切断。

RFI Image Archive / Niger : une intervention militaire est la "dernière option" envisagée par la Cédéao s'il n'y a pas de retour à l'ordre constitutionnel. (illustration) © RFI

另据本台法广（RFI）通讯员塞尔吉（Serge Daniel）在今天2023年08月04日周五早上发自非洲的报道说，西非经济共同体（CEDEAO）一支特使团已于周五凌晨离开尼亚美机场。在登上他们专机之前，这支代表团的一名成员向本台法广（RFI）记者透露，已经没有必要在尼亚美过夜了。这一代表团的特使中，有尼日利亚前国家元首阿布巴卡尔（Abdulsalami Abubakar）和索科托的苏丹（Sultan de Sokoto）。

RFI Montage / Niger : le général Abdourahamane Tchiani (à gauche) et le président nigérien Mohamed Bazoum (à droite). © AP / AP - Ludovic Marin / Montage RFI

特使们在尼亚美期间，甚至都没有离开过机场，只是就地会晤了尼日尔军政府的一支代表团。原计划与尼日尔军方首脑和尼日尔总统巴祖姆（Président Bazoum）的会晤被取消了。

另外，本台法广（RFI）在华盛顿通讯员纪尧姆（Guillaume Naudin）发回消息说，尼日尔总统巴祖姆（Président Bazoum）告知华盛顿邮报，他如今已是一名人质。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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