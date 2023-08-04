RFI非洲 / 军事政变

尼日尔:西共体特使无功而返

西非 – 就尼日尔的政变，西非经济共同体（CEDEAO）的一支特使团已于今晨无功而返，离开尼亚美。

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RFI Afrique / Niger : les émissaires de la Cédéao, parmi lesquels figurent l’ancien chef d’État du Nigeria Abdulsalami Abubakar et le sultan de Sokoto. Ici, le sultan de Sokoto Muhammad Sa'ad Abubakar III (à gauche) et l'ex-président nigérian Abdulsalami Abubakar. (illustration)
RFI Afrique / Niger : les émissaires de la Cédéao, parmi lesquels figurent l’ancien chef d’État du Nigeria Abdulsalami Abubakar et le sultan de Sokoto. Ici, le sultan de Sokoto Muhammad Sa'ad Abubakar III (à gauche) et l'ex-président nigérian Abdulsalami Abubakar. (illustration) © Photos AFP - Montage RFI
作者： 尼古拉
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针对尼日尔政变后的现状，本台法广（RFI）和法兰西24小时频道（France 24）的记者组织（SDJRFI）共同谴责，法广（RFI）电台和法兰西24小时电视频道（France 24）的信号在尼日尔遭切断。

Image - RFI - intervention Cedeao
RFI Image Archive / Niger : une intervention militaire est la "dernière option" envisagée par la Cédéao s'il n'y a pas de retour à l'ordre constitutionnel. (illustration) © RFI

另据本台法广（RFI）通讯员塞尔吉（Serge Daniel）在今天2023年08月04日周五早上发自非洲的报道说，西非经济共同体（CEDEAO）一支特使团已于周五凌晨离开尼亚美机场。在登上他们专机之前，这支代表团的一名成员向本台法广（RFI）记者透露，已经没有必要在尼亚美过夜了。这一代表团的特使中，有尼日利亚前国家元首阿布巴卡尔（Abdulsalami Abubakar）和索科托的苏丹（Sultan de Sokoto）。

Image RFI - Tchiani et Bazoum
RFI Montage / Niger : le général Abdourahamane Tchiani (à gauche) et le président nigérien Mohamed Bazoum (à droite). © AP / AP - Ludovic Marin / Montage RFI

特使们在尼亚美期间，甚至都没有离开过机场，只是就地会晤了尼日尔军政府的一支代表团。原计划与尼日尔军方首脑和尼日尔总统巴祖姆（Président Bazoum）的会晤被取消了。

另外，本台法广（RFI）在华盛顿通讯员纪尧姆（Guillaume Naudin）发回消息说，尼日尔总统巴祖姆（Président Bazoum）告知华盛顿邮报，他如今已是一名人质。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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