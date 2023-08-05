日本与意大利举行首次战斗机联合军演

日本/意大利

日本航空自卫队与意大利空军的首次联合军演从8月7日开始在日本举行，旨在深化双方的防卫合作。

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8月4日晚，参加与航空自卫队进行首次联合军演的意大利空军隐形战机F35A飞抵航空自卫队小松基地， 双方原计划8月2日开始联合军演，但受6号台风影响，意大利军机抵达日本时间推迟， 军演开始时间也推迟到7日上午，直至10日，双方将进行各种战术演习。

意大利空军约160人来到日本，受到约100名小松基地日本航空自卫队官兵等的欢迎。

此次联合军演是旨在实现“自由开放的印太地区”的防务合作中的首次联合军演。

在联合军演中双方将运用小松基地的F15战斗机和意大利空军隐形战机F35A编队飞行，并进行战术演习。 日方希望深化与领先引进F-35战机的意大利空军合作，学习相关技术，还考虑到在航空自卫队引进F-35战机后的联合军演。

航空自卫队第6航空团飞行军司令三宅淳一表示：“小松基地在两年之内将引进F35战机，所以希望这次演习成为我们学得更多知识的机会。”

日本防卫省针对中国频繁的军事活动展开多国间的合作。去年以来，航空自卫队已与德国、印度和法国进行了战斗机联合军演。 日本、意大利及英国，正在共同开发下一代战斗机，为此也将不断深化两国部队之间的合作。

日本、英国和意大利政府于去年12月正式宣布到2035年为止联合开发新一代战机，力图通过提高难以被敌方雷达发现的“隐身性能”以及与无人机的配合来确保空中优势。

另一方面，包括小松和平中心在内的市民团体要求基地和当地小松市政府取消军演，称军演将“加剧与中国的关系的紧张”。

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