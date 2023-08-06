尼日尔政变:贝宁外长表明观点

RFI专访 / 非洲嘉宾

西非 – 西非国家尼日尔在上个月底发生政变，该国总统巴祖姆（Président Mohamed Bazoum）至今仍遭扣留。尼日尔邻国贝宁的外交部长在接受本台法广（RFI）法语[非洲嘉宾]栏目（Invité Afrique）记者专访时表示，那是劫持人质和绑架。西非经济共同体（CEDEAO）优先对话，直到最后通牒期限前的最后一刻。

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本台法广（RFI）法文网2023年08月03日星期四在法语«非洲嘉宾»专栏里（Chronique Invité Afrique）刊出记者皮埃尔（Pierre Firtion）的一篇采访。这一访谈的对话人是西非国家贝宁的外交部长巴卡里(Olushegun Adjadi BAKARI)。

RFI Image / Chronique Invité Afrique. 法广电台“非洲嘉宾”专栏 © Studio Graphique FMM

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Coup d'État au Niger: «Il s'agit d'une prise d'otage et d'un kidnapping», estime le chef de la diplomatie du Bénin]。换做中文可被译作[尼日尔政变：贝宁外长认为那是劫持人质和一次绑架]。下面是简介以供分享。

-- 西非经济共同体优先对话直到最后一刻 -

据本台法广（RFI）法文网报道，就西非经济共同体在08月初派出了一支特使团前往尼亚美，由尼日利亚前国家元首阿布巴卡尔（Abdulsalami Abubakar）牵头。这是否为调停的最后契机？贝宁外长表示，那反应的是西非经济共同体（CEDEAO）元首们的视野，旨在打开大门，优先对话。调停的最后机会。。。那是直到最后一刻。最后通牒已经下达，在此之前，所有的可能出路，和可接受的解决办法都应被用上。

RFI Image Montage / Afrique : les émissaires de la Cédéao pour le Niger, parmi lesquels figurent l’ancien chef d’État du Nigeria Abdulsalami Abubakar et le sultan de Sokoto. Ici, le sultan de Sokoto Muhammad Sa'ad Abubakar III (à gauche) et l'ex-président nigérian Abdulsalami Abubakar. (illustration) © Photos AFP - Montage RFI

-- 西非经济共同体的目标是恢复民选总统 -

西非经济共同体元首们的首要目标是要解救这名人质，并让人质恢复正常的生活。所以，当前目标就是要让巴祖姆总统（Président Bazoum），这位尼日尔人民通过民主选举产生的国家元首，得以重新恢复总统的职能。

RFI Montage / Niger : le général Abdourahamane Tchiani (à gauche) et le président nigérien Mohamed Bazoum (à droite). © AP / AP - Ludovic Marin / Montage RFI

如果到了08月06日军人们依然没有交出权力。西非经济共同体（CEDEAO）的国家元首们已经在声明中明确：过了最后通牒的期限，所有方式都会予以考虑，包括使用武力。而目标则是要竭尽全力，尽可能地避免采用这种解决办法。

-- 西非经济共同体的目标旨在解救出人质 -

就巴马科和瓦加杜古这两地的军人当局声称，军事干预尼日尔，将被是为在对马里和布基纳法索宣战。贝宁外长在这一专访的最后部分里表示，如果不得不介入尼日尔，西非经济共同体的行动也不是针对一个国家，而是为了解放一个通过民主选举产生的权力，但被负责其安全的人劫持。这不是要打一场战争，而是旨在解放和重新恢复一位通过正当选举产生的总统。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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