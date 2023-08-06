尼日尔政变:贝宁外长表明观点
西非 – 西非国家尼日尔在上个月底发生政变，该国总统巴祖姆（Président Mohamed Bazoum）至今仍遭扣留。尼日尔邻国贝宁的外交部长在接受本台法广（RFI）法语[非洲嘉宾]栏目（Invité Afrique）记者专访时表示，那是劫持人质和绑架。西非经济共同体（CEDEAO）优先对话，直到最后通牒期限前的最后一刻。
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本台法广（RFI）法文网2023年08月03日星期四在法语«非洲嘉宾»专栏里（Chronique Invité Afrique）刊出记者皮埃尔（Pierre Firtion）的一篇采访。这一访谈的对话人是西非国家贝宁的外交部长巴卡里(Olushegun Adjadi BAKARI)。
本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Coup d'État au Niger: «Il s'agit d'une prise d'otage et d'un kidnapping», estime le chef de la diplomatie du Bénin]。换做中文可被译作[尼日尔政变：贝宁外长认为那是劫持人质和一次绑架]。下面是简介以供分享。
-- 西非经济共同体优先对话直到最后一刻 -
据本台法广（RFI）法文网报道，就西非经济共同体在08月初派出了一支特使团前往尼亚美，由尼日利亚前国家元首阿布巴卡尔（Abdulsalami Abubakar）牵头。这是否为调停的最后契机？贝宁外长表示，那反应的是西非经济共同体（CEDEAO）元首们的视野，旨在打开大门，优先对话。调停的最后机会。。。那是直到最后一刻。最后通牒已经下达，在此之前，所有的可能出路，和可接受的解决办法都应被用上。
-- 西非经济共同体的目标是恢复民选总统 -
西非经济共同体元首们的首要目标是要解救这名人质，并让人质恢复正常的生活。所以，当前目标就是要让巴祖姆总统（Président Bazoum），这位尼日尔人民通过民主选举产生的国家元首，得以重新恢复总统的职能。
如果到了08月06日军人们依然没有交出权力。西非经济共同体（CEDEAO）的国家元首们已经在声明中明确：过了最后通牒的期限，所有方式都会予以考虑，包括使用武力。而目标则是要竭尽全力，尽可能地避免采用这种解决办法。
-- 西非经济共同体的目标旨在解救出人质 -
就巴马科和瓦加杜古这两地的军人当局声称，军事干预尼日尔，将被是为在对马里和布基纳法索宣战。贝宁外长在这一专访的最后部分里表示，如果不得不介入尼日尔，西非经济共同体的行动也不是针对一个国家，而是为了解放一个通过民主选举产生的权力，但被负责其安全的人劫持。这不是要打一场战争，而是旨在解放和重新恢复一位通过正当选举产生的总统。
~. Fin .~
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