尼日尔军政府备战宣布新任命

RFI非洲 / 美非关系

非洲 – 尼日尔军政府在最后通牒于周日到期前，迅速做出了一系列的军事部署。一名曾多次赴美国受训的尼日尔将军现已接任该国总参谋长一职。

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综合本台法广（RFI）法文网在过去24小时里的多则报道，就尼日尔发生的军事政变，西非国家经济共同体（CEDEAO）最后通牒已于昨天（2023年08月06日星期天）到期。在此之前，尼日尔军政府首脑做出了一系列的部署和调整。

-- 尼日尔军政府没有理会西共体的最后通牒 -

本台法广（RFI）非洲组今天（2023年08月07日周一）的最新报道说，军政府没有恢复尼日尔民选总统巴祖姆（Président Mohamed Bazoum）职权的意愿，并已关闭了该国的领空。军事当局在08月06日星期天晚间发布了多则消息，声称有可能即将会遭到攻击。

RFI Image Archive / Afrique: le Sénat nigérian frileux sur une opération armée au Niger. Ici, le président nigérian Bola Tinubu à Abuja en mai 2023. (illustration) RFI非洲 / 尼日利亚总统：博拉·提努布，中文也有译作博拉·蒂努布（Président Bola Tinubu）。 AP - Olamikan Gbemiga / RFI Image Archive

在出兵尼日尔的问题上，西非国家经济共同体（CEDEAO）和尼日利亚总统博拉·提努布（Président Bola Tinubu），中文也有译作博拉·蒂努布目前都遇到了很大的压力。

-- 尼日尔军政府开始备战任命新的总参谋长 -

在巴马科（Bamako）和瓦加杜古(Ouagadougou)的军政府都已宣布，出兵尼日尔就是在向马里和布基纳法索宣战。而临近的区域大国阿尔及利亚和乍得一致表示，反对军事干预。而在尼日利亚国内，现在出现反战的声音。

RFI Montage / Niger : le général Abdourahamane Tchiani (à gauche) et le président nigérien Mohamed Bazoum (à droite). © AP / AP - Ludovic Marin / Montage RFI

在尼亚美（Niamey），军政府现已调整了人事部署。据本台法广（RFI）非洲通讯员塞尔吉（Serge Daniel）的报道，军政府于上周末任命巴尔穆将军（Gen. Moussa Salaou BARMOU）为新任总参谋长。这名尼日尔特种部队前指挥官曾多次前往美国接受训练。另外，尼日尔陆军部队的新任指挥官也是出自特种部队。

（翻译和编辑：法广RFI电台 尼古拉）

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