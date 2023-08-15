遭起诉的特朗普全力拼民调支持、拼竞选捐款

特朗普

美国前总统特朗普甚至在乔治亚州检方正式将他起诉的前一天，于8月13日对支持者广发电子邮件，邀请他们用捐款进行反击。特朗普在信中写道：「（美国现任总统）拜登的司法部正试图要把我关在牢里一辈子！」他请求「爱国」同胞捐款24至1000美元，让他能代表共和党角逐明年总统大选。「我们的共和国正命悬一线，美国现在就需要你。」

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特朗普本月稍早便表示：「每次他们对我起诉，我的民调数字就上升。我们需要更多起诉，就能让这场选举胜负已定。」每当美国前总统特朗普遭到起诉，都能让他募得大笔竞选经费及民调跃升。这套策略每次都灵。

法新社报导，特朗普的法律麻烦不但没让他的形象受损，现在反而带给他值钱的政治资本。在美国，要能胜利入主白宫，得花费数以十亿计美元。

特朗普从最早在纽约州遭到刑事起诉开始，就对支持者发送大量这类内容的简讯和电邮，且一贯用煽动性言词加料。 在特朗普口中，对他的刑事起诉都是「欲加之罪」，民主党籍总统拜登则是一位「不正直」的「低劣独裁统治」领导人，而拜登政府上下正在密谋「消灭他们最主要的对手」。

特朗普 3月因为艳星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）封口费案遭到起诉后，他的竞选团队宣布，在短短24小时内募到逾400万美元。

到了6月，特朗普因涉嫌在卸任总统时不当处理机密文件，而在佛罗里达州联邦法院遭到起诉，成为美国首位在任或卸任总统面临联邦起诉。当时他的团队宣称，消息传出后收到近700万美元募款。

成千上万美国民众会响应特朗普的捐款号召，显示这位地产大亨对他的保守派基本盘选民有多大影响力。

同样情况也反映在特朗普的民调。根据民调资料汇整网站「真清晰政治」（RealClearPolitics.com）的数据，自从特朗普的因封口费案遭到起诉后，他在共和党的总统候选人竞赛中支持率大增了9个百分点。

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