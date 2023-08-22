特朗普将于8月24日向乔治亚当局投案，保释金为20万美元

特朗普

美国前总统特朗普说，他将于8月24日星期四向乔治亚当局投案，面对有关指控。他被控非法策划推翻他在2020年选举失败结果。

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特朗普星期一晚间在他的社交媒体网络上写道：“你能相信吗？我将去乔治亚州亚特兰大，去被逮捕。”在这之前几个小时，法庭文件显示，他的保释金被定在20万美元。

在这起案件中，特朗普和另外18名共同被告必须在25日中午以前向乔治亚州当局主动到案，接受登记程序。

法新社报道，除了特朗普的20万美元保释金外，富尔顿郡高等法院法官迈克菲也在检方和特朗普律师团的协议中设定了几项条件。

迈克菲在3页的法院文件中表示：「被告不得采取任何行为恐吓他或她已知的本案共同被告或证人，或妨碍司法。」

法官命令写道：「上述内容应包含，但不限于在社群媒体上发表的内容，或转发别人在社群媒体上的内容。」

迈克菲将本案中两名共同被告，即特朗普过去的竞选团队律师伊斯特曼和切塞布罗的保释金定在每人10万美元。

美国共和党总统参选人提名呼声最高的特朗普，在争取重返白宫之际，面临4项刑事审判。

检方针对特朗普试图推翻他在乔治亚州败给民主党籍的拜登一事进行历时两年的广泛调查后指控，特朗普在乔治亚州被控犯下敲诈勒索和一连串和选举相关罪行。

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