普京向坠机家属表示“哀悼”：普里戈任命运坎坷，曾犯下严重错误

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俄罗斯总统普京周四在会见俄控顿涅茨克地区负责人普希林（Denis Pushilin）时首度公开谈及昨日导致普里戈任(Yevgeniy Prigozhin)等瓦格纳雇佣兵组织多名要员死亡的坠机事件。普京表示，“首先，我想向所有遇难者家属表示诚挚的哀悼。这始终是一场悲剧”。他还特别提到自己从上世纪90年底便与普里戈任相识。普京说，“他是一个命运坎坷的人，一生中犯过严重的错误，但他为自己取得了所需的成果，当我要求他为共同的事业这样做时，他也这样做了，就像在最后的几个月里”。

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据俄新社报导，普京向俄罗斯特维尔州飞机失事遇难者的家属和朋友表示哀悼。他面对镜头说，“首先，我想向所有遇难者家属表示诚挚的哀悼。这始终是一场悲剧”。普京强调，根据一手资料，出事飞机上有瓦格纳的员工。他并指出这些人为反对基辅政权作出过重大贡献。他谈到，“俄罗斯人知道这一点，并且永远不会忘记”。

普京在谈话中还特别提及自己自20世纪90年代就与后来成为瓦格纳创始人的普里戈任相识。普京对后者评价说，“他是一个命运坎坷的人，一生中犯过严重的错误，但他为自己取得了所需的成果，当我要求他为共同的事业这样做时，他也这样做了，就像在最后的几个月里。”

普京还称赞普里戈任是一位才华横溢的商人，说他不仅在俄罗斯，而且在非洲也取得了成功。普京回忆说，普里戈任在非洲从事石油、天然气以及贵金属和宝石的开采。据普京介绍，普里戈任前一天才从非洲回国，并在俄罗斯会见了一些官员。

普京称，俄联邦侦查委员会主席巴斯特雷金(Alexander Bastrykin)向他报告了对飞机失事事件调查的启动情况。他补充说，目前正在进行技术和基因检查，这需要时间。同时，普京保证将完成此案的调查。

普京说，“这一点毋庸置疑。让我们看看调查人员在不久的将来会怎么说。现在正在进行检查——技术检查和基因检查。这需要一些时间。”

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