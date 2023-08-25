美国/政治/选举

特朗普因选举指控在亚特兰大监狱自首，后以20万美元保释金获释

据美联社报导，美国前总统特朗普（Donald Trump）8月24日在佐治亚州因被指控非法策划推翻2020年大选而投案自首。他以20万美元的保释金获释，返回机场搭乘私人飞机返回新泽西州。车队离开时，他透过车窗向围观人群竖起了大拇指。

发表时间：

7 分钟
美国佐治亚州亚特兰大富尔顿县治安官办公室公布的警方拘留前总统特朗普的照片。
美国佐治亚州亚特兰大富尔顿县治安官办公室公布的警方拘留前总统特朗普的照片。 © 法新社图片
作者： 弗林
广告

在短暂的监狱自首过程后，特朗普没有悔意，但情绪低落，一如既往地坚称自己“没有做错任何事”，并称指控他颠覆选举结果的案件是“对正义的践踏”。

特朗普在登机前在机场停机坪上对记者说，“如果你对选举提出质疑，你就应该能够质疑选举”。

特朗普今年第4次向美国执法部门自首，如今已成为选举季的例行公事。这与前总统、现总统参选人因刑事指控被拘押的空前场面不符。但是，他对亚特兰大的访问与过去三次自首明显不同，这次是在夜间进行的，且要求他去的目的地是监狱，而不是法院。这不是发生在纽约或华盛顿这样的自由主义堡垒，而是发生在一个被视为对2024年大选至关重要的战场州的中心地带。

据一位匿名知情人士说，与其他城市不要求他拍摄嫌犯大头照不同，特朗普被拍了一张预订照。当地时间周四晚上7点过后不久，特朗普降落在亚特兰大，并被送往监狱进行登记。他身着标志性的白衬衫，系着红色领带，从私人飞机的阶梯上走下来时，挥了挥手，竖起了大拇指。

特朗普在20分钟内完成了整个登记过程，并按照惯例向官员提供了自己的身体尺寸：6英尺3英寸；215磅；草莓色或金色头发。

自今年3月特朗普成为美国历史上首位被起诉的前总统以来，富尔顿县的起诉是针对他的第四起刑事案件。此后，他又在佛罗里达州和华盛顿面临联邦指控。本月，特朗普与其他18人一起在亚特兰大被起诉，其中包括他的前幕僚长梅多斯（Mark Meadows）和前纽约市长朱利安尼（Rudy Giuliani），起诉依据的是通常与帮派成员和有组织犯罪相关的敲诈勒索法规。

特朗普一再否认自己有任何不当行为。他本周在社交媒体上发文称，之所以被起诉，是因为他用大写字母描述了一个“完美的电话”，在这个电话中，他要求共和党州务卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）帮他“找到11780张选票”，以推翻他在该州输给拜登的局面。

特朗普周四自首的富尔顿县监狱长期以来一直是个问题监狱。美国司法部上个月对该监狱的条件展开了民权调查，指出这里存在肮脏的牢房、暴力以及去年一名男子的死亡事件。他在那里并没有待很长时间。特朗普的律师和检察官已经同意了20万美元的保释金，以及包括禁止他恐吓同案被告、证人或受害人在内的条件。

与其他司法管辖区不同的是，在富尔顿县，传讯，即被告首次出庭通常发生在被告在监狱自首并完成登记程序之后，而不是在同一天。这意味着特朗普可能不得不在未来几周内再次前往佐治亚州。不过富尔顿县警长办公室表示，如果法官允许，该案中的一些传讯可能会在线上进行。或者他可以放弃对特朗普的传讯。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

分享 :
继续阅读相同主题内容: