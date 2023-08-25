特朗普因选举指控在亚特兰大监狱自首，后以20万美元保释金获释

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据美联社报导，美国前总统特朗普（Donald Trump）8月24日在佐治亚州因被指控非法策划推翻2020年大选而投案自首。他以20万美元的保释金获释，返回机场搭乘私人飞机返回新泽西州。车队离开时，他透过车窗向围观人群竖起了大拇指。

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在短暂的监狱自首过程后，特朗普没有悔意，但情绪低落，一如既往地坚称自己“没有做错任何事”，并称指控他颠覆选举结果的案件是“对正义的践踏”。

特朗普在登机前在机场停机坪上对记者说，“如果你对选举提出质疑，你就应该能够质疑选举”。

特朗普今年第4次向美国执法部门自首，如今已成为选举季的例行公事。这与前总统、现总统参选人因刑事指控被拘押的空前场面不符。但是，他对亚特兰大的访问与过去三次自首明显不同，这次是在夜间进行的，且要求他去的目的地是监狱，而不是法院。这不是发生在纽约或华盛顿这样的自由主义堡垒，而是发生在一个被视为对2024年大选至关重要的战场州的中心地带。

据一位匿名知情人士说，与其他城市不要求他拍摄嫌犯大头照不同，特朗普被拍了一张预订照。当地时间周四晚上7点过后不久，特朗普降落在亚特兰大，并被送往监狱进行登记。他身着标志性的白衬衫，系着红色领带，从私人飞机的阶梯上走下来时，挥了挥手，竖起了大拇指。

特朗普在20分钟内完成了整个登记过程，并按照惯例向官员提供了自己的身体尺寸：6英尺3英寸；215磅；草莓色或金色头发。

自今年3月特朗普成为美国历史上首位被起诉的前总统以来，富尔顿县的起诉是针对他的第四起刑事案件。此后，他又在佛罗里达州和华盛顿面临联邦指控。本月，特朗普与其他18人一起在亚特兰大被起诉，其中包括他的前幕僚长梅多斯（Mark Meadows）和前纽约市长朱利安尼（Rudy Giuliani），起诉依据的是通常与帮派成员和有组织犯罪相关的敲诈勒索法规。

特朗普一再否认自己有任何不当行为。他本周在社交媒体上发文称，之所以被起诉，是因为他用大写字母描述了一个“完美的电话”，在这个电话中，他要求共和党州务卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）帮他“找到11780张选票”，以推翻他在该州输给拜登的局面。

特朗普周四自首的富尔顿县监狱长期以来一直是个问题监狱。美国司法部上个月对该监狱的条件展开了民权调查，指出这里存在肮脏的牢房、暴力以及去年一名男子的死亡事件。他在那里并没有待很长时间。特朗普的律师和检察官已经同意了20万美元的保释金，以及包括禁止他恐吓同案被告、证人或受害人在内的条件。

与其他司法管辖区不同的是，在富尔顿县，传讯，即被告首次出庭通常发生在被告在监狱自首并完成登记程序之后，而不是在同一天。这意味着特朗普可能不得不在未来几周内再次前往佐治亚州。不过富尔顿县警长办公室表示，如果法官允许，该案中的一些传讯可能会在线上进行。或者他可以放弃对特朗普的传讯。

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