称普京“易受骗太仁慈”，监禁中的俄军事博主吉尔金暗示参选总统

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因被控煽动极端主义而在押候审的俄罗斯著名极端民族主义军事博主吉尔金（Igor Girkin）周四表示，他将比普京更适合当俄罗斯总统，并称普京容易受骗且“过于仁慈”。吉尔金在社交媒体电报平台上发表了一篇题为“关于作为候选人竞选俄联邦总统”的帖子，暗示他计划参加明年3月的俄罗斯大选，届时普京预计将寻求继续执政。

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据路透社报导，吉尔金发别的这篇帖子颇具讽刺意味，他指责普京对乌克兰战争判断失误。俄罗斯称全面入侵乌克兰战争为“特别军事行动”。吉尔金说，普京是一个“极其容易受骗的人”。他补充说，“现任总统太仁慈了”，战争一开始，普京就被乌克兰和西方以及俄罗斯安全机构和国防工业“牵着鼻子走”。

吉尔金表示，“事实证明，无论是国家、军队还是俄罗斯工业都没有做好战争准备，所谓的乌克兰在军事上也远非稻草人”。吉尔金指出，然而，对此要负责的官员仍然在位，“他们的无能继续让我们吃惊”。他补充说，“我可没那么好心，我将在实践中证明这一点”。

吉尔金称，普京有一些亿万富翁朋友，“（由于上述善良和慷慨的灵魂）他（普京）无法拒绝他们的任何要求”，这些亿万富翁的财富增长速度超过了俄罗斯的军工生产。

自瓦格纳首领普里戈任上周死于空难后，吉尔金成为了俄罗斯境内对乌克兰战事最知名的批评者。他于七月被捕，并被指控煽动极端主义，最高可判处五年监禁。俄罗斯法律禁止已定罪的罪犯竞选公职，目前尚不清楚像他这样如何能在审前拘留期间竞选总统。

吉尔金的化名是“伊戈尔·斯特列科夫”（Igor Strelkov），他是俄联邦安全局前官员，曾在2014年参与领导入侵乌东地区。当时他指挥的一支民兵夺取了乌克兰东部城市斯拉维扬斯克

吉尔金在国际上最为人熟知的角色是2014年在乌东上空击落马航17号班机事件，造成298人丧生，他因此被荷兰法院缺席定罪。他否认涉案。

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