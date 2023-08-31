美官员：拜登不打算在印度G20峰会期间与习近平会面

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据美国全国广播公司（NBC）援引美国官员的话报导，拜登（Joe Biden）总统不打算于即将在印度举行的二十国集团（G20）峰会期间与中国国家主席习近平正式会面。其中一名美国官员说，目前还不清楚习近平是否会出席将于9月9日至10日在新德里举行的该峰会。

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透露消息的两名美国官员说，美中领导人可能会在11月于旧金山举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议期间举行会晤，而不是在印度，不过目前还没有确定正式会晤的时间。

据路透社援引印中消息人士报导，习近平很可能会缺席下周的二十国集团新德里峰会。两名印度官员、一名驻华外交官和一名为另一个二十国集团国家政府工作的官员表示，预计李强总理将代表中国政府出席会议。印度和中国外交部发言人没有回应置评请求。

法新社报导援引一名欧盟官员的话证实了李强将代替习近平出席新德里峰会的消息。习近平与拜登的上一次面对面会谈是去年11月在印尼巴厘岛举行的二十国集团峰会期间。

上周刚刚访华的美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）告诉NBC说，亚太经合组织峰会期间的拜习会将具有建设性。雷蒙多周四说，“我毫不怀疑，如果他来（旧金山），一定会很有成效”。报导指，如果习近平最终参加新德里峰会，美中领导人有可能寒暄几句或亲切问候，但这是美方官员目前期望的最多的互动。

拜登曾表示，希望在今年年底前的某个时候与习近平当面会晤。美国政府高级官员指出，全球性峰会是最有可能的会晤地点，但也有可能成为一个独立的活动。白宫拒绝对此发表评论。

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