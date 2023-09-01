[法语世界]第43集

非洲 – 今天是2023年09月01日星期五。法国国际广播电台（RFI）中文节目[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第43集节目介绍非洲联盟（UA）现任主席阿扎利·阿苏马尼（Président Azali Assoumani）接受本台专访的采访录音片段，及岛国科摩罗联盟（Union des Comores）的官方语言结构简介。

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RFI Image / Le président comorien, président en exercice de l’Union africaine, Azali Assoumani est l’invité Afrique de RFI. Il s’exprime sur les BRICS mais également sur la situation au Niger. Ici, une photo du 10 juillet 2023. (illustration) 存档图片 / RFI非洲 ：非盟第21任主席接受RFI专访。 © RFI - Abdallah Mzembaba

-- 非盟第21任主席谈金砖集团扩大 -

本台法广（RFI）[非洲嘉宾]专栏（Chronique Invité Afrique）在一周前的2023年08月25日星期五刊出记者克莱尔（Claire Bargelès）的一个专访。这个访谈的对话人是非洲联盟（UA）现任主席、科摩罗总统阿扎利·阿苏马尼（Président Assoumani）。上网的法文标题为：Azali Assoumani, président de l'UA: l'extension des Brics est «une très bonne chose pour l'Afrique。中文可被译作：[阿扎利·阿苏马尼，非盟主席：金砖集团（BRICS）扩大对非洲是一件极大好事]。以下是简介。

RFI Image / Chronique Invité Afrique. 法广电台“非洲嘉宾”专栏 © Studio Graphique FMM

非盟（UA）现任主席阿苏马尼（Président Assoumani）首先就本台法广（RFI）记者有关金砖集团（BRICS）南非首脑峰会决定扩大所提出第一个问题，谈了他的看法。非盟（UA）主席阿苏马尼（Président Assoumani）说：

2023.09.01 v Nicolas francophonie 043 Son Trad mixé Invité Afrique - Président Assoumani au micro de RFI [法语世界] - 法广专访非盟第21任主席片段 01:33 2023.09.01 v Nicolas francophonie 043 Son Trad mixé 01 Invité Afrique - Président Assoumani sur BRICS & Président nigerien Bazoum au micro de RFI Claire Bargelès 尼古拉

“这是一个十分好的决定，因为非洲正在为一个积极的、一贯的的和富有成果的多边主义做努力。金砖集团（BRICS），这一组织的确和非洲总是有着很好的关系，这也是因为南非就是其中一员。如今，这个组织扩大到其它中东或非洲国家，这是一件极大的好事。因为，那与必须建立起来的多边主义框架相符合。”

-- 非盟第21任主席想救巴祖姆总统 -

在回答本台法广（RFI）记者就尼日尔政变的提问时，乐观的非盟（UA）主席阿苏马尼（Président Assoumani）指出 : 在有众多问题的其它地方，人们都能找到解决办法。他透露，他曾与其它国家的领导人们谈到了这一问题。人们绝不会坐在上游去试看问题，而是等问题出现去寻找解决办法。而问题出现后，当然马上就需要解决办法。但这不一定就是持久的办法。这就是为何现在必须要吸取教训，以尝试着去预防，不是等到政变发生后再采取措施。如果需要他的帮助，他已经做好了投入的准备，为找到一种解决办法，尤其是要解救巴祖姆总统。

RFI Carte / Afrique : Niger. 存档地图 / 非洲国家：尼日尔。 RFI - Latifa Mouaoued

-- 非盟第21任主席为苏丹冲突周旋 -

另外，在谈到苏丹危机时，非盟（UA）主席阿苏马尼（Président Assoumani）透露，他曾与苏丹交战双方做过讨论。大家都曾同意，要建立一种机制，看如何才能坐着讨论。他持谨慎态度，因为存在类似[政府间发展管理局]（IGAD-Autorité intergouvernementale pour le développement）这样的区域组织提出了一些倡议。他愿意做补充，再次发起讨论。

RFI Carte / Afrique : Soudan. 存档地图 / 非洲国家：苏丹。 RFI - Latifa Mouaoued

-- 非盟第21任主席出自法语圈国家 -

法文资料说，于2023年02月18日出任非洲联盟（UA）第21任主席的阿扎利·阿苏马尼（Azali Assoumani）是东非岛国科摩罗（les Comores）的现任国家元首。科摩罗这个岛国，中文也有译作葛摩。它位于印度洋上，首都莫罗尼(MORONI）与非洲东海岸的最近距离略过300公里。科摩罗的1985年宪法规定，法语和阿拉伯语为官方语言。2002年的宪法又加入科摩罗语（shikomori）为国语。

RFI Image Archive / Le président comorien Azali Assoumani (au centre) au moment de prendre la succession du président sénégalais Macky Sall (à droite) à la tête de l'Union africaine, le 18 février 2023 à Addis-Abeba, en Éthiopie. AP / RFI Image Archive

法语国家及地区国际组织（OIF）官网上的资料显示，科摩罗在1977年加入这一法语圈机构，是正式成员国。科摩罗有近24万会说法语的国民，占人口比率26%。

RFI Carte Archive / Afrique : l'archipel des Comores. (illustration) RFI Carte - L. Mouaoued

各位听友和网友，以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第43集。介绍非洲联盟（UA）现任主席阿扎利·阿苏马尼（Président Azali Assoumani）就当今世界的非洲时事接受本台法广（RFI）[非洲嘉宾]专栏（Chronique Invité Afrique）记者专访的录音片段，及法语国家及地区国际组织（OIF）、岛国科摩罗（les Comores）的语言结构简介。

2023.09.01 vendredi Nicolas Chronique francophonie [法语世界]第43集 - 法广专访非盟第21任主席部分片段 04:57 cultures francophonie 01-09-2023 法语世界 Episode 043 Les Comores, membre de la communauté francophone, jouent un rôle en Afrique 尼古拉

感谢本台法广（RFI）非洲组记者，及音像和文字资料室（Sonothèque et Documentation）的支持，与__Lucien__的技术合作。谢谢您的忠实收听。我们在下次节目的时间段里再见。

（ 翻译和编辑：法广 RFI 电台 尼古拉 ）

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