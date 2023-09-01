非盟第21任主席接受RFI专访
非洲 – 今天是2023年09月01日星期五。法国国际广播电台（RFI）中文节目[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第43集节目介绍非洲联盟（UA）现任主席阿扎利·阿苏马尼（Président Azali Assoumani）接受本台专访的采访录音片段，及岛国科摩罗联盟（Union des Comores）的官方语言结构简介。
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-- 非盟第21任主席谈金砖集团扩大 -
本台法广（RFI）[非洲嘉宾]专栏（Chronique Invité Afrique）在一周前的2023年08月25日星期五刊出记者克莱尔（Claire Bargelès）的一个专访。这个访谈的对话人是非洲联盟（UA）现任主席、科摩罗总统阿扎利·阿苏马尼（Président Assoumani）。上网的法文标题为：Azali Assoumani, président de l'UA: l'extension des Brics est «une très bonne chose pour l'Afrique。中文可被译作：[阿扎利·阿苏马尼，非盟主席：金砖集团（BRICS）扩大对非洲是一件极大好事]。以下是简介。
非盟（UA）现任主席阿苏马尼（Président Assoumani）首先就本台法广（RFI）记者有关金砖集团（BRICS）南非首脑峰会决定扩大所提出第一个问题，谈了他的看法。非盟（UA）主席阿苏马尼（Président Assoumani）说：
2023.09.01 v Nicolas francophonie 043 Son Trad mixé 01 Invité Afrique - Président Assoumani sur BRICS & Président nigerien Bazoum au micro de RFI Claire Bargelès
“这是一个十分好的决定，因为非洲正在为一个积极的、一贯的的和富有成果的多边主义做努力。金砖集团（BRICS），这一组织的确和非洲总是有着很好的关系，这也是因为南非就是其中一员。如今，这个组织扩大到其它中东或非洲国家，这是一件极大的好事。因为，那与必须建立起来的多边主义框架相符合。”
-- 非盟第21任主席想救巴祖姆总统 -
在回答本台法广（RFI）记者就尼日尔政变的提问时，乐观的非盟（UA）主席阿苏马尼（Président Assoumani）指出 : 在有众多问题的其它地方，人们都能找到解决办法。他透露，他曾与其它国家的领导人们谈到了这一问题。人们绝不会坐在上游去试看问题，而是等问题出现去寻找解决办法。而问题出现后，当然马上就需要解决办法。但这不一定就是持久的办法。这就是为何现在必须要吸取教训，以尝试着去预防，不是等到政变发生后再采取措施。如果需要他的帮助，他已经做好了投入的准备，为找到一种解决办法，尤其是要解救巴祖姆总统。
-- 非盟第21任主席为苏丹冲突周旋 -
另外，在谈到苏丹危机时，非盟（UA）主席阿苏马尼（Président Assoumani）透露，他曾与苏丹交战双方做过讨论。大家都曾同意，要建立一种机制，看如何才能坐着讨论。他持谨慎态度，因为存在类似[政府间发展管理局]（IGAD-Autorité intergouvernementale pour le développement）这样的区域组织提出了一些倡议。他愿意做补充，再次发起讨论。
-- 非盟第21任主席出自法语圈国家 -
法文资料说，于2023年02月18日出任非洲联盟（UA）第21任主席的阿扎利·阿苏马尼（Azali Assoumani）是东非岛国科摩罗（les Comores）的现任国家元首。科摩罗这个岛国，中文也有译作葛摩。它位于印度洋上，首都莫罗尼(MORONI）与非洲东海岸的最近距离略过300公里。科摩罗的1985年宪法规定，法语和阿拉伯语为官方语言。2002年的宪法又加入科摩罗语（shikomori）为国语。
法语国家及地区国际组织（OIF）官网上的资料显示，科摩罗在1977年加入这一法语圈机构，是正式成员国。科摩罗有近24万会说法语的国民，占人口比率26%。
各位听友和网友，以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第43集。介绍非洲联盟（UA）现任主席阿扎利·阿苏马尼（Président Azali Assoumani）就当今世界的非洲时事接受本台法广（RFI）[非洲嘉宾]专栏（Chronique Invité Afrique）记者专访的录音片段，及法语国家及地区国际组织（OIF）、岛国科摩罗（les Comores）的语言结构简介。
cultures francophonie 01-09-2023 法语世界 Episode 043 Les Comores, membre de la communauté francophone, jouent un rôle en Afrique
感谢本台法广（RFI）非洲组记者，及音像和文字资料室（Sonothèque et Documentation）的支持，与__Lucien__的技术合作。谢谢您的忠实收听。我们在下次节目的时间段里再见。
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