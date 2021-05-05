救助穷国 G7外长将讨论分享库存疫苗

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（法新社伦敦5日电） 随着面临分享库存疫苗给抗疫进展远远落后贫穷国家的压力渐增，由民主富国组成的七大工业国集团（G7）今天将讨论2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗议题。

英国、加拿大、法国、德国、义大利、日本和美国的外交部长，在英国伦敦市中心为期3天的会议步入尾声，他们将为下个月在英格兰南部康瓦尔（Cornwall）举行的G7高峰会决定重要议程。

昨天G7外长聚焦讨论建立共同阵线来因应中国后，最后几场会议也将讨论全球面临的挑战，包括2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情和气候变迁。

富国将重心放在COVID-19疫苗全球取得机制（COVAX）上，这是联合国支持的计画，旨在将疫苗分享给最贫穷国家。

但事实上，富国在初期阶段也排斥COVAX，自行与药厂达成协议，取得逾120亿剂疫苗中的庞大份额。

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）强调COVAX的重要性，但表示有个额外问题，那就是「该拿国内过剩的疫苗怎么办」。

他说，这些议题对「G7和我们的印太伙伴是个很好的机会，可以一起把问题讨论清楚，并提出建设性答案」。

© 2021 AFP