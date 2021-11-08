救援船获准停靠义大利港口 逾800移民将获安置

（法新社义大利特拉巴尼7日电） 一艘在地中海救起逾800名移民的救援船，今天终于获准停靠义大利西西里一处港口，当中多数人将被安置在两艘已在当地待命的隔离船。

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法新社报导，移民在红十字会人员协助下步下「海洋之眼4号」（Sea Eye 4），当中有人裹着毯子，还有不少人赤着脚。「海洋之眼4号」在地中海执行多次救援任务，「苦苦哀求」义大利之后终于获准靠岸。

「拯救儿童基金会」（Save the Children）表示，他们之前得到的讯息是，船上有约170名未成年人，但目前还不清楚当中有多少是与家人同行，又有多是独闯怒海。

当红色的「海洋之眼4号」驶进西西里（Sicily）西部特拉巴尼（Trapani）港口时，部分移民高举双臂庆祝并欢呼着，其他则是双腿悬空的坐在船边，筋疲力尽，一脸憔悴。

「海洋之眼4号」原本载有近400人，4日又从一艘木船救起另外400人。

德国非政府救援组织「海洋之眼」（Sea-Eye）告诉法新社，「海洋之眼4号」是一再请求协助，并在另一个慈善团体送来粮食、毛毯等救命物资之后，才获准靠港。

船上移民在接受COVID-19（2019冠状病毒疾病）筛检后，健康无虞者改被安置在隔离船上。

每年有成千上万名移民自非洲利比亚、突尼西亚出发，横渡地中海，欲在义大利上岸前往欧洲谋求新生活。

根据义大利内政部数据，今年迄今有5.5万移民在义大利靠港，多于去年的略低3万人。

© 2021 AFP