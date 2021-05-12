教士塔提斯染疫无症状 洋基教练接种疫苗仍确诊

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（法新社圣地牙哥11日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情烧进美国职棒大联盟MLB，圣地牙哥教士明星游击手塔提斯虽无症状但证实确诊，纽约洋基的教练虽已经接种疫苗，但难逃染疫命运。

教士总教练丁格勒（Jayce Tingler）表示，阵中明星游击手塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的COVID-19 筛检呈阳性反应，另有两名球员在追踪接触史后，被列为密切接触者，是否染疫仍待确认。

丁格勒表示，塔提斯身体情况还好，但心理上有受到打击。

本季至今，塔提斯的打击率是2成40，7次盗垒成功让他并列国家联盟盗垒王，9支全垒打的成绩让他与其他几名选手并列第2。

塔提斯何时能归队，目前没有时间表。

此外，洋基今天在声明中表示，已完成接种的三垒指导教练尼文（Phil Nevin）染疫，队上几名教练预料将不会参与接下来的一些比赛。

洋基与坦帕湾光芒的3连战今天揭开序幕，但数名教练已确定缺席今天的首战。洋基总教练布恩（Aaron Boone）表示，球队是9日以3比2击败华盛顿国民后，在前往佛州的路上时接到尼文筛检结果呈阳性的消息。

洋基在声明中说：「尼文目前正在坦帕进行隔离程序。在联盟的规范与建议下，已展开额外的筛检和接触史追踪。」

据美国疾病管制暨预防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention）说法，完成疫苗注射的民众中，仍有极小比例的人会于暴露在病毒之中后感染COVID-19。

洋基的球员、教练4月7日起陆续开始接种娇生（Johnson & Johnson）单剂型疫苗，4月底跨越85%的接种门槛，依照联盟的安全规范，在休息室、休息区和其他场所的限制能够松绑。

© 2021 AFP