教宗主持雅典弥撒 吁尊重弱小和卑微者

（法新社雅典5日电） 教宗方济各今天在希腊首都雅典主持的一场弥撒中，敦促世人尊重「弱小和卑微」的人。这是他访问雅典的第2天，也是20年来首度有教宗访问雅典。

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教宗方济各（Pope Francis）在雅典音乐厅（Megaron Athens Concert Hall）对参与弥撒的群众说：「天主最喜欢弱小和卑微的人。救赎不是从耶路撒冷、雅典或罗马开始，而是从沙漠开始。」

他并表示：「天主的目光，是转向任何充满悲伤和孤独的地方。」

教宗的讯息不仅是要传达给希腊的天主教徒，也是针对希腊境内成千上万的移民及难民。方济各今天稍早抵达希腊的列士波斯岛（Lesbos）探访其中一些移民。

雅典音乐厅今天入场管制严格，警察检查邀请函和接种疫苗通行证，入口有警车和金属栅栏围住，上空还有一架直升机盘旋。附近的一个地铁站也关闭，基于维安理由，出席弥撒的信众被宣导提前多达2小时抵达现场。

尽管限制重重，数百名渴望见到方济各的天主教徒仍然兴高采烈。

来自德国的迪亚科普卢（Margarita Diakopoulou）说：「有机会参加教宗主持的弥撒，真是太好了。」她嫁给希腊人，在这里生活了50年。

84岁的方济各是2001年教宗若望保禄二世（John Paul II）以来首位访问希腊首都的教皇。若望保禄二世当时则是1054年东正教与罗马天主教教会分裂以来，首位访问雅典的教宗。

希腊有超过25万名天主教徒，大部分是来自波兰、菲律宾、阿尔巴尼亚、乌克兰、中东和非洲国家的移民。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

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