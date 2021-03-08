教宗会叙利亚伏尸男童父 聆听难民苦痛

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（法新社伊拉克阿比尔7日电） 罗马天主教教宗方济各今天在造访伊拉克的最后一夜，会见叙利亚3岁男童亚蓝的父亲。亚蓝一家当年搭船逃离遭战争蹂躏的故乡，船只却不幸覆没，亚蓝和母亲、兄长不幸沦为波臣。

84岁的教宗方济各（Pope Francis）今天结束访伊的最后一场公开活动后，在伊拉克北部库德族自治区首府阿比尔（Arbil）会见亚蓝的父亲库迪（Abdullah Kurdi）。

2015年，亚蓝（Alan Kurdi）已没了气息的弱小身躯被海浪冲上土耳其海滩，伏尸海滩的照片曝光后震惊全球，成为移民苦难的象徵，让人再次关注许多移民意图前往西方国家所采取的凶险海路。

教廷今天公布的照片显示，教宗举起右手，眼神专注地看着库迪，似乎是在赐福予他，库迪则微微低头。

教廷声明指出：「教宗和库迪谈了很久，倾听一位痛失至亲的父亲的痛苦。」

库迪一家人最初来自叙利亚北部科巴尼（Kobane），原本盼望有朝一日能在加拿大落地生根。

但他们的移民梦最后成了一场梦魇。2015年9月2日，库迪一家搭乘走私船前往希腊途中船只翻覆，3岁的亚蓝和哥哥加利普（Galip）及母亲蕾哈娜（Rehanna）不幸溺毙，遗体被冲到土耳其沙滩上，仅库迪一人独活，目前住在伊拉克北部。

叙利亚2011年爆发反执政政权的抗议活动，后来演变成暴力冲突，内战就此一发不可收拾，教宗多年来一直呼吁叙利亚终止内战。

这场战争造成超过38万7000人丧命，重要基础设施也纷纷遭到摧残，数以百万计人民流离失所。

教宗昨天在伊拉克南部的跨信仰礼拜中呼吁战后「团结」。他说：「让我们在替整个中东地区祈祷时吁求团结，在此我特别想到遭战争蹂躏的邻国叙利亚。」

教宗明天早上将返回罗马，但他表示，他会一直把伊拉克「放在心上」。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP