教宗会晤匈牙利反移民总理 吁各方胸怀要更宽大

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（法新社布达佩斯12日电） 天主教教宗方济各（Pope Francis）今天抵达匈牙利首都布达佩斯，与反移民的匈牙利总理奥班（Viktor Orban）见面，他在这趟闪电访问行程中，呼吁各方心胸要更加开放。

教宗在匈牙利仅短暂停留7小时，之后将前往斯洛伐克展开4天访问行程。教宗在布达佩斯（Budapest）宽阔的英雄广场（Heroes' Square）上，期勉数以万计民众应「脚踏实地、保持开放的心胸、扎根本土，并具关怀雅量」。

法新社报导，领导全球13亿天主教信众的方济各经常敦促各界帮助边缘人，并向逃离战乱和贫穷的各宗教信徒伸出援手；奥班则自居是「基督教欧洲」的捍卫者，拒绝外来移民。

除了齐聚在英雄广场的人群外，数以千计民众挤在附近一条大道上，透过沿路架设的大萤幕和扩声器聆听教宗讲话，而其他人则在附近大楼与阳台观看。

75岁民众普兹泰（Zsuzsanna Pusztai）表示，教宗从不会无缘无故讲一些话，他言辞谨慎并语带玄机。

教宗在匈牙利会晤奥班和其他高层政治人物，并主持第52届国际圣体大会闭幕弥撒。

奥班在他的脸书（Facebook）专页贴文说：「我请求教宗方济各别让基督教匈牙利灭亡。」奥班随文附上一张两人握手的照片。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP