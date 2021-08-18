教宗加入催打疫苗行列：接种是「爱的表现」

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（法新社梵蒂冈18日电） 全球12亿天主教徒的领袖、教宗方济各（Pope Francis）加入催打Covid-19（2019冠状病毒疾病）疫苗行列，他今天对大家信心喊话，表示接种是「爱的表现」。

他说：「上帝的恩赐，加上许许多多人的努力，我们现在有了抵挡Covid-19的疫苗。」

「那带给我们结束疫情的希望，但唯有人人都有疫苗打、大家齐心努力，疫情才能结束。」

「接种…是爱的表现。」

「做出贡献，确定多数人都能获得接种，是爱的表现，对自己的爱、对家人的爱、对朋友的爱、对所有人的爱。」

84岁的教宗为声援由非营利组织美国公益广告协会（Ad Council）与COVID Collaborative共同推动的鼓励接种计画「由你作主」（It's Up to You）发布影片，锁定对象是北美、中美和南美等受疫情严重影响的社区。

根据法新社汇整的官方数据，疫情2019年12月在中国爆发以来，已有至少437万427人染疫病逝。尽管推动了大规模施打疫苗行动，阴谋论、对政府或制药业者的不信任，在在助长了病毒的扩散。

以病逝人数来看，美国是疫情最严重的国家，大部分新增死亡与重症病例多是未接种疫苗者。

© 2021 AFP