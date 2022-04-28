教宗吁信徒顾好家庭关系 也对婆媳相处给建议

（法新社梵蒂冈27日电） 天主教教宗方济各今天呼吁信徒尊重长者、顾好家庭关系，也藉机提到婆婆/媳妇和岳母/女婿相处之道。

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方济各（Pope Francis）2015年访问美国时，曾对在场数千信徒说：「家庭总有纷争的时候，有时碗盘会飞，有时孩子让人头痛，婆婆/岳母这方面我就不说了。」这番话让在场民众忍俊不禁。

今天，85岁的方济各在梵蒂冈圣伯多禄广场（St Peter's Square）对信徒发表谈话时，再次将注意力转向家庭关系，说婆婆/岳母有如「神话角色」，往往是「刻板印象」的受害者。

教宗说：「虽然『婆婆/岳母』的称谓常伴随负面观感，我们不要将她视为魔鬼。婆婆是你丈夫的母亲，岳母是你妻子的母亲。」

方济各说：「我们往往会告诉自己：婆婆/岳母离我们越远越好。」他说：「但不该是这样的，她是位母亲，是位长者。」

他说：「对一个女人来说，最美好的事情之一就是有孙子。当她的孩子有了自己的孩子，她会有重获新生的感觉。」

教宗也呼吁为人媳妇照顾好婆媳关系，「你的婆婆生下你的丈夫，至少让她们开心」。

不过教宗也对升格婆婆/岳母的信徒喊话，「各位，说话时要留心」。（译者：陈怡君/核稿：蔡佳敏）

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