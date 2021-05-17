教宗吁各方冷静 警告以巴冲突恐陷死亡螺旋
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（法新社梵蒂冈16日电） 天主教教宗方济各（Pope Francis）今天表示，以色列与巴勒斯坦的暴力情势造成无辜性命逝去，这种情况「恐怖且令人无法接受」，他并警告最近这波冲突还可能恶化。
方济各今天进行天皇后喜乐经（Regina Caeli）祈祷后说：「近日加萨走廊（Gaza Strip）与以色列的武装暴力冲突正炽，且有落入死亡与毁灭螺旋的风险。」
84岁的方济各表示：「许多人受了伤，诸多无辜人民死亡，其中也包括孩童，这种情况恐怖且令人无法接受。」
「我自问：仇恨与报复将通往何处？我们真心认为摧毁彼此将建立和平吗？」
方济各今天在圣伯多禄广场（Saint Peter's Square）对信众讲话前，另于上午主持弥撒祈祷缅甸和平。期间他再度呼吁缅甸停止流血冲突，并敦促缅甸人民勿失去希望。缅甸平民现正遭受军政府暴力镇压。
方济各经常在梵蒂冈使徒宫（Apostolic Palace）窗边的周日讲话中谈论时事，今天他也呼吁中东地区冷静下来。
方济各说：「我呼吁（各方）冷静，并恳请该负责者停止操弄干戈、步上和平之道。国际社会亦应协助。」
© 2021 AFP