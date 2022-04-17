教宗复活节文告吁让大家自由进入圣城耶路撒冷

（法新社梵蒂冈17日电） 罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）今天在年度复活节文告中，呼吁让大家自由进入圣城耶路撒冷（Jerusalem）圣地。以色列人与巴勒斯坦人近来在耶路撒冷暴力冲突连连。

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教宗说：「愿遭冲突和分裂折磨多年的中东有和平。在这个荣耀的日子，让我们为耶路撒冷和所有爱它的人企求和平，基督徒、犹太教徒、穆斯林都一样。愿以色列人、巴勒斯坦人和圣城内的所有居民，与朝圣者一起经历和平的美好、寓于博爱、得以自由进入圣地，互相尊重彼此的权利。」

以色列警方表示，巴勒斯坦示威者今天上午在耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）内部和周边，与警方爆发冲突，造成10名抗议者受伤。此地两天前刚发生大型冲突。

现在犹太教徒正在过逾越节、基督宗教在庆祝复活节，穆斯林则是在过斋戒月，三大亚伯拉罕宗教都在庆祝重要节日。

以巴之间几周以来关系趋于紧绷。巴勒斯坦人3月底、4月初在特拉维夫市（Tel Aviv）内部和附近发动两场夺命攻击，以色列部队则是在约旦河西岸（West Bank）大肆抓捕。

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