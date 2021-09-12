教宗将会见匈牙利总理 成关注焦点

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（法新社布达佩斯12日电） 天主教教宗方济各（Pope Francis）今早抵达匈牙利首都布达佩斯出席一场弥撒，他与匈牙利反移民总理奥班的30分钟会面引起外界关注，两人在接纳移民态度上大相迳庭。

这是继1996年的教宗若望保禄二世（Pope John Paul II）后，25年以来首度有教宗造访匈牙利。

这位13亿天主教徒的领袖将在匈牙利总统艾德（Janos Ader）的陪同下，与奥班（Viktor Orban）进行可能气氛尴尬的30分钟会面，地点在布达佩斯（Budapest）美术馆。

一边是自诩为对抗移民的「基督教欧洲」捍卫者奥班；另一边则是敦促协助不同宗教弱势民众逃离战乱与贫困的教宗方济各。

然而这个被教宗视为贴近基督教精神的想法，却常不被信众理解，尤其是在传统天主教阵营内。

过去几年来，匈牙利的奥班支持者一直不满这位天主教世界的领袖。挺奥班的媒体与政治人物都因为教宗倾向难民的态度而批评他「反基督」，或借用匈牙利裔美籍自由派亿万富翁索罗斯（George Soros）的名字，讽刺他为「索罗斯教宗」。

当教宗宣布将旋风造访匈牙利，以出席52届国际圣体大会（International Eucharistic Congress）闭幕典礼时，再度引起各界不满。

因为他在人口980万的匈牙利只停留7小时后，紧接着就要花超过2天时间正式造访更小的邻国斯洛伐克（Slovakia）。

教宗原名伯格里奥（Jorge Bergoglio），生于阿根廷的义大利移民家庭，他常提醒「旧欧洲」过去是由一波波新移民建造而成。2016年4月教宗还曾说「我们都是移民」，并邀请3个家园毁于轰炸的叙利亚穆斯林家庭一起乘坐他的专机。

相反地，奥班招牌的反移民运动包含增建边界围篱，以及设立寻求庇护者的强制收容所，也因此招致布鲁塞尔的欧洲联盟当局日益不满。

教宗到访前，市政府由反对奥班阵营掌控的匈牙利首都街上已出现标语，写着「布达佩斯欢迎教宗」，并引用他呼吁团结与包容少数族群的话语。

会晤匈牙利主教与众多基督教会众代表后，教宗也将与该国犹太教族群领袖碰面。匈牙利拥有超过10万名犹太教徒，为中欧之最。

行程最后则是弥撒。约有7万5000人报名参加这场在英雄广场（Heroes' Square）的露天弥撒，包括喀尔文新教背景的奥班与他天主教徒的妻子。

© 2021 AFP