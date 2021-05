广告 继续浏览后续

(法新社梵蒂冈8日电) 天主教教宗方济各(Pope Francis)在今天发布给「Vax Live:团结世界演唱会」的影像讯息中表示,他支持豁免新型冠状病毒疫苗专利,以促进对贫穷国家的疫苗供应。

英国哈利王子(Prince Harry)及珍妮佛罗培兹(Jennifer Lopez)等流行巨星参与的「Vax Live:团结世界演唱会」(Vax Live: The Concert to Reunite The World),呼吁全球更快速且更公平地推动2019冠状病毒疾病(COVID-19)疫苗接种计画。

阿根廷出生的教宗方济各在影像讯息中,以他的母语西班牙语表示,他支持「疫苗取得普及化及暂时中止(疫苗)智慧财产权」。

方济各曾一再谈及分享疫苗的必要性,他在这次影像讯息中谴责「个人主义病毒使我们对他人痛苦漠不关心」。

在方济各发出上述声明前,美国意外宣布支持全球豁免COVID-19疫苗专利,但主要药厂强烈反对这项措施。

