教宗方济各挂心乌克兰 向泽伦斯基表深切之痛

（法新社罗马26日电） 基辅驻教廷大使馆表示，教宗方济各（Pope Francis）今天透过电话，向乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）表达他对俄罗斯入侵乌克兰造成「悲惨事件的深切之痛」。

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基辅驻教廷大使馆在推特（Twitter）写道：「今天，教宗方济各与泽伦斯基总统通了电话。教宗对我国发生的悲惨事件表达最深切的痛苦。」教廷也证实了方济各与泽伦斯基通话。

泽伦斯基并发推文感谢方济各「为乌克兰的和平和停火祈祷，乌克兰人民感受到了教宗的精神支持」。

方济各25日用俄罗斯语等数种语言发布推文，谴责所有战争都是「可耻屈服」于邪恶力量，「每场战争都让我们的世界变得比之前更糟。战争是政治与人类的挫败」。

同日，85岁的方济各前往俄罗斯驻教廷大使馆，就俄国入侵乌克兰一事表达关切；过去，教宗都以召见外国大使方式转达讯息，教宗亲赴外国使馆前所未见地打破外交仪节惯例。

此外，方济各25日也致电乌克兰天主教希腊礼大总主教谢夫楚克（Sviatoslav Shevchuk），告知对方会「尽所能」提供帮助。俄罗斯24日挥军入侵乌克兰，谢夫楚克矢言不离开基辅，并开放其主教堂地下室供民众避难。

© 2022 AFP