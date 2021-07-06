教宗方济各术后恢复良好 睡得好可下床行走

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（法新社梵蒂冈6日电） 梵蒂冈今天表示，天主教教宗方济各（Pope Francis）接受肠道手术后一切正常，睡得很好，也可下床行走。

教廷发言人布鲁尼（Matteo Bruni）表示，例行性检查结果相当良好，教宗已经吃过早餐，且阅览了好几份报纸。

84岁的教宗4日晚上接受长达3小时手术，切除部分结肠。如果没有并发症，教宗预计在罗马杰梅利医院（Gemelli Hospital）住院7天。

义大利各大报今天报导，外科医生一开始进行侵入性较低的腹腔镜手术，但最后还是采用开腹手术。

根据报导，教宗因大肠发炎接受手术后，不需要做结肠造口术，术后也没有出现发烧。

根据「义大利晚邮报」（Corriere della Sera），教宗罹患大肠憩室炎好几个月时间，但为了有时间可以休养，所以安排在夏季动手术。

方济各住在杰梅利医院10楼一间病房，跟若望保禄二世（John Paul II）生前使用的房间相同。若望保禄二世在这家医院接受好几次手术，包括1981年遭暗杀未遂后，以及1992年动结肠肿瘤手术。

教宗夏季已经暂停每周三公开接见活动，11日以前也没有其他官方活动。11日当天教宗带领信众诵念「三钟经」（Angelus）活动照常举行。

倘若如预期，方济各11日当天仍然住院，他可能会像若望保禄二世一样，从医院窗户带领诵念三钟经。

© 2021 AFP