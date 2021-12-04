教宗方济各访希腊 东正教反弹下警力高度戒备

（法新社雅典4日电） 天主教教宗方济各（Pope Francis）今天抵达希腊，这是睽违20年来首度有教宗访问雅典。由于东正教强硬派的反教宗情绪，雅典高度戒备。

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教宗结束赛普勒斯访问后来到希腊，在格林威治时间上午9时不久后降落雅典机场，希腊外交部长邓迪亚斯（Nikos Dendias）和希腊天主教高阶人员到场迎接。

方济各将在希腊访问2天，并于5日重返希腊列士波斯岛（Lesbos）。他上次访问此地是在2016年移民危机爆发初期。

这是自2001年教宗若望保禄二世（John Paul II）访问雅典以来，再次有天主教教宗踏足雅典。若望保禄二世则是1054年东正教与罗马天主教教会分裂以来，首度访问这座城市的天主教教宗。

教宗方济各寻求改善与东正教教会关系，同时彰显希腊成千上万难民和寻求庇护者的困境。

方济各2日展开赛普勒斯的行程前，曾发布讯息说：「我非常渴望见到你们所有人，所有人，不仅是天主教徒，而是你们所有人。」

雅典部署多达2000名警力，随时监控东正教强硬派可能引发的破坏与冲突。东正教强硬派将东西教会的分裂，以及1204年第四次十字军东征期间君士坦丁堡沦陷，归咎于天主教徒。

塞萨洛尼基亚里士多德大学（Aristotle University of Thessaloniki）一名神学家说：「他们人数不多，但声音很大。」

希腊耶稣会天主教社区负责人告诉法新社，现在与希腊教会的关系，已比教宗若望保禄二世访问前要好得多，但他表示，教会管理机构中仍有一些「反天主教狂热分子」。

根据东正教记者联盟，彼里夫斯主教称教宗方济各的访问是「不道德的」。

© 2021 AFP