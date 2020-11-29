教宗方济各 擢升首位美国非裔枢机

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（法新社梵蒂冈28日电） 包括首位美国非裔枢机在内，罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）今天擢升13名新枢机，这些枢机将能遴选下任教宗。

在圣伯多禄大殿（St. Peter's Basilica）高耸的穹顶下，新枢机们一个个在83岁教宗脚边跪下，并从教宗手中领受红色的方型帽。

枢机素有「教会亲王」（Prince of the Church）之称，而新一批枢机背景多元，成员来自义大利、马尔他、菲律宾、智利、汶莱、墨西哥和美国，这不仅代表13亿天主教徒组成的变化，也反映出方济各深信于帮助世界穷人的神职人员。

美国华盛顿地区的72岁总主教葛瑞格里（Wilton Gregory）昨天告诉法新社，在成为美国第一位非裔枢机上，他是「象徵性的个体」。

葛瑞格里6月曾批评美国总统川普为了步行至白宫附近一座具有历史意义的教堂拿圣经拍照，让军警用催泪瓦斯和橡胶子弹驱逐抗议民众。

葛瑞格里当时表示，「任何一处天主教设施以违反我们宗教原则的方式，任人严重滥用和操弄，我认为这实在令人不解且应受谴责。」

除了葛瑞格里，方济各这位来自阿根廷、史上首位出身美洲的教宗2013年上任以来，前前后后共擢升了95 位枢机。

这使得方济各若是辞职或辞世，秘密会议下次遴选教宗时，更有机会选出一个会延续方济各作法的人选，让罗马天主教会更包容、更透明，也更关注于捍卫社会最弱势团体。

今天的仪式因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响而低调不少。

不同于过往数千人参加的盛况，这次的仪式只开放每位枢机邀请10位贵宾出席，且仪式中除了教宗，人人都因防疫而戴上口罩。

© 2020 AFP