教授批阿富汗政府被捕 各界忧遭塔利班报复

（法新社喀布尔9日电） 阿富汗着名大学教授在喀布尔遭逮捕，他的女儿表示，自己十分担心父亲的安危。该教授公开批评塔利班强硬政权，让人担心他会遭到报复。

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阿富汗一名公开批评塔利班强硬政权的着名大学教授在喀布尔遭逮捕，他的女儿今天为父亲喊冤，并表示很担心父亲的安危。

法新社报导，这名教授是贾拉尔（Faizullah Jalal），在多次于电视上直言批评阿富汗塔利班（Taliban）新政权后，昨天遭到塔利班逮捕。 塔利班是在去年8月旋风式重掌政权，之后这些强硬派伊斯兰主义者镇压异议人士，强行驱散捍卫妇女权利的示威群众，并短暂拘留多名阿富汗记者。 塔利班发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）推文表示，贾拉尔曾在社群媒体上发出声明，「试图煽动民众对抗体制」。 穆贾希德还说：「他（贾拉尔）已遭逮捕，其他人便不会发表类似无意义的评论…损害他人尊严。」 贾拉尔的女儿哈希纳（Hasina Jalal）在美国华府的乔治城大学（Georgetown University）担任研究员。她表示，那些指责塔利班把阿富汗百姓都当傻子的发文，是源自一个假的推特（Twitter）帐号。 哈希纳在电话中告诉法新社：「塔利班不过是拿这些发文当作藉口，目的是平息国内强劲的（反对）声浪。」 她表示，她的家人都和贾拉尔断了联系，因为他被关在不明的地点。 她还说：「我们十分担心他的健康和安危。」 贾拉尔在电视上抨击塔利班强硬统治和阿富汗经济情况恶化的影片，最近在社群网站上疯传，引发外界担忧他会遭到塔利班报复。

© 2022 AFP