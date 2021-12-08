数位房地产市场蓬勃发展 元宇宙掀虚拟炒房热

（法新社巴黎8日电） 砸下数以百万计美元购买不存在的土地，听起来可能荒唐可笑，但大家对未来将走向虚拟实境的热烈预测，促使投资人纷纷大举押注在数位房地产上。

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纽约的虚拟房地产公司Republic Realm本周宣布，已透过「虚拟世界」平台The Sandbox，以430万美元（约新台币1亿2042万元）买下数位土地，金额创下纪录新高。The Sandbox等虚拟世界网站，可让民众在平台上交朋友、玩游戏、甚至参加演唱会。

11月底，另一个对手平台Decentraland上有一笔240万美元的土地交易成交，买主是加拿大数位资产投资公司Tokens.com。再数天前，加勒比海岛国巴贝多（Barbados）宣布计划在Decentraland开设「元宇宙大使馆」。

这类网站都自称是元宇宙原型，是未来的网路发展走向，能在虚拟实境（VR）头盔协助下，让与朋友聊天等线上体验，感觉像是面对面闲聊。 「元宇宙」好几个月来一直是矽谷的热门话题，但在脸书（Facebook）10月改名为Meta，将发展重心转向虚拟实境后，各界对元宇宙的兴趣升温。

建议企业进军元宇宙的科技顾问哈克（Cathy Hackl）说，脸书改名Meta后，「有数以百万计的民众认识了『元宇宙』这个词，速度比我原本预想的快许多」。

根据加密数据网站Dapp，4大元宇宙网站The Sandbox、Decentraland、CryptoVoxels与Somnium Space上周总共出售价值逾1亿美元的虚拟土地。 哈克认为，数位房地产市场蓬勃发展，发展出围绕虚拟房地产的整个生态系统，从房租到土地开发商等，一点都不令人意外。

哈克告诉法新社：「我们试图把理解实物的方式套用在虚拟世界上。」

哈克说，这些网站要像真正的元宇宙运作，靠着戴上VR眼镜就能前往任何地点，可能还需要等待一些时间，但数位土地的用处跟真实土地一样，「可以在上面盖房子、出租与贩售」。

Tokens.com已在Decentraland时尚街（Fashion Street）地区买下黄金地段土地，希望能发展成奢侈品牌的商店所在地。

Tokens.com执行长基格尔（Andrew Kiguel）坦言：「如果我没有做研究，不了解这是有价值的房地产，听起来就会觉得疯狂无比。」

基格尔任职于投资银行业20年，主要处理房地产业务。他坚称Decentraland买卖房地产的策略就跟真实世界一模一样，就是要主打客流量高的时尚区。 他解释：「这是可以投放广告、举办活动的地点，是人潮聚集处。」他指出，最近在Decentraland举办的虚拟音乐庆典，吸引了5万人共襄盛举。

奢侈品牌已纷纷投资元宇宙，一只Gucci包包5月在游戏平台Roblox售出，成交金额比真实的包包还高；基格尔希望时尚街能发展成媲美纽约第五大道（Fifth Avenue）的购物地点。 早在2006年，一家房地产开发商在虚拟世界网站Second Life贩卖土地，转手赚了100万美元，跃上媒体头条。

Second Life网站还是很活跃，但看好新虚拟网站的支持者指出，Second Life与下一代竞争对手有一个关键差别。

在Decentraland，从土地到虚拟艺术品，所有物件都能以非同质化代币（Non-Fungible Token, NFT）的形式出售。

有些人已花费数以万计美元购买数位产品，对这个概念感到怀疑与兴奋的人一样多。

但基格尔预测，这种数位拥有权形式将在未来几年变得普遍，因为其背后的区块链技术让人在交易时有信任感，且可保持公开透明。

但这类投资也不是没有风险，因为用来购买非同质化代币的虚拟货币波动性很大。

© 2021 AFP