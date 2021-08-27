数位抵抗：香港人急用网路保存民主运动纪录

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（法新社香港27日电） 从香港「苹果日报」到六四纪念馆，香港民主运动的实物象徵正一个个从香港街头「被消失」，因此香港民运人士正暗中努力将他们的抵抗行动透过数位方式备份保存。

由香港市民支援爱国民主运动联合会（简称支联会）成立的六四纪念馆，6月初遭到香港食物环境卫生署人员调查，指称未申领公众娱乐场所牌照、涉嫌违反相关条例。支联会也于7月底宣布将关闭纪念馆，另谋合法方式展示馆藏资料。

香港六四纪念馆原是中国境内唯一纪念1989年六四事件遭镇压身亡示威者的公共空间，展览内容包括北京当时决定动用坦克来平息天安门广场上民主示威运动的纪录，以及过去30年香港每年举行纪念六四烛光晚会的历史。

由于香港的六四烛光晚会实际上去年起已遭到当局禁止，因此对许多人来说，六四纪念馆被迫关闭并不意外。

有鉴于此，支联会去年中开始筹建网路版六四纪念馆「六四记忆．人权博物馆」，以保存传承30年的六四文物、影像档案和口述历史。

他们募得160万港元（约新台币576万元）资金，并邀请亲历过六四的中国记者暨作家长平担任总策展人，在全球建立策展、档案及技术团队。

长平从德国住家接受电话访问时表示：「我们希望将香港30年来六四烛光晚会的精神保留下来。那是人类史上无与伦比的抵抗行动。」

其他类似计画则没有这么长的准备时间。要求隐藏本名的香港软体工程师克里斯．黄（Chris Wong）今年稍早便得紧急号召其他工程师，携手尽力保存香港最敢言的民主派报纸苹果日报。

香港苹果日报老板黎智英原已因宣传对中国实施制裁，而面临国安罪名起诉并身陷囹圄。苹果日报6月初又遭香港警方依国安法为由冻结资产，短短一周多后被迫停刊。

克里斯．黄回忆道，当香港苹果日报宣布将发行最后一份纸本版，并将在6月稍晚移除网路版后，「我们得和时间赛跑」。

他当时上香港类似Reddit网路论坛的LIHKG讨论区，找到其他自愿帮忙保留香港苹果日报网路版的科技高手。他们共收集了200多万网路页面，并写了约一万行程式，把所有资料建档在可搜寻网站collection.news。

另一位化名「自由人」（Freeman）的运动人士说，他和一群人也计画将香港电台和苹果日报以前的报导做线上备份，并已收集到14兆位元组（TB）的影片资料。

克里斯．黄说：「身为有科技专长者，我们感觉更有义务协助保存香港历史。但任何人都能够也有必要加入行动，将过去发生的事和朋友及下一代分享。」（译者：张正芊/核稿：刘学源）

© 2021 AFP