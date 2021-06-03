数位服务税争议 美暂缓对英印等6国课惩罚关税

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（法新社华盛顿2日电） 美国今天宣布，针对国内企业面临数位服务税争议，华府对英国、印度和4个欧洲联盟（EU）国家的惩罚性关税将暂缓6个月实施，期间将致力解决争端，并将把焦点摆在国际性课税。

华府指称，数位服务税对美国科技业巨擘如苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、谷歌（Google）和脸书（Facebook）等构成差别待遇，因此经过长达一年调查后，作出结论。

华府原定对上述国家课徵25%的惩罚关税，但从未实施；这项报复行动也锁定奥地利、义大利、西班牙和土耳其。

美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）今天发布声明指出，美国贸易当局虽判定课徵这项惩罚关税合理，但「美国目前聚焦于替国际性课税相关一系列重要议题找到多边解决方案，包括我们关切的数位服务税」。

美国总统拜登（Joe Biden）的行政部门正在推动课徵15%的全球最低企业税，以解决企业将获利汇入低税率国家避税的问题。

七大工业国集团（G7）4日起将在伦敦召开为期2天的财长会议，会中将努力就税务议题达成协议。

其后这些国家的官员将寻求获得20国集团（G20）和38国组成的经济合作暨发展组织（OECD）更广泛支持。OECD曾带头推动全球企业税协调一致。（译者：纪锦玲/核稿：张正芊）

© 2021 AFP