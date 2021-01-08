数位税调查未完 美国暂停对法国加徵关税

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿7日电） 美国贸易代表署今天宣布，美方已暂停对价值13亿美元的法国商品课徵新关税的计画。美方徵税为了报复法国对美企课徵数位服务税，如今暂停则因仍在调查国际间数位税情况。

川普政府去年7月宣布，将对法国的包包和化妆品等一系列商品课徵25%关税，以报复法国2019年批准对脸书（Facebook）、亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）和谷歌（Google）等美国科技业巨擘开徵数位服务税。措施原定本月6日生效。

法方徵税目的是为了反制这些美企把在法国赚取的庞大获利转移到海外，而在法国缴交的税金却低得不成比例。

当时美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）抨击法国的举动，说这是「不公平针对美国数位科技公司」。

由于美法持续尝试透过经济合作暨发展组织（OECD）协商一份协议，巴黎已暂停徵收数位服务税至2020年底。然而双方谈判进展缓慢，后来也因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而停摆。

同一时间，有更多国家准备加入法国的行列。美国贸易代表署（USTR）批评昨天便批评，义大利、印度和土耳其对科技企业课徵类似数位服务税；但未宣布对这些国家采取关税惩罚。

美国贸易代表署今天表示，暂停对法国商品课徵关税的理由，是美方仍在调查「另外10个司法管辖区已经或正在考虑」采行的类似数位服务税措施。（实习编译：洪筱真/核稿：张正芊）

© 2021 AFP