数十万劳工遭沙国拒入境 印度仍出口疫苗犯众怒

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（法新社利雅德5日电） 沙乌地阿拉伯去年拒绝印度劳工入境，引发两国外交龃龉，如今印度决定出口数以百万计2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗到沙国，愤恨不平的广大劳工群留言灌爆政府社媒帐号。

沙国去年9月基于防疫，禁止来自印度、巴西和阿根廷的航班旅客入境，数十万印度劳工因此遭拒门外。沙国境内约有260万名印度人长居。

印度占沙国最大的外籍移工比例，印度劳工是这道已实施近5个月禁令的最大受害者，他们说，禁令已让他们的生活乱成一团，不仅家庭破裂，甚至因此丢掉饭碗和生意合约。

印度驻沙国使节团的社群媒体帐号涌入劳工愤怒失望的留言，许多人质疑新德里当局在危机解决前就出口疫苗的决定。

一人在推特（Twitter）留言给印度驻利雅德使馆说：「印度不该提供疫苗给沙国，因为他们拒绝我们的航班入境，危及数十万人的生计。」

一名年轻印度工程师告诉法新社：「我们日日夜夜推文（向当局）寻求协助，但他们关心的只是把疫苗卖出去。」这名工程师去年夏天从沙国返回印度探望家人后，就被沙国拒于门外至今。

部分印度劳工质疑，沙国禁止他们入境，是刻意要减少外籍移工人数，目的是提升本国劳工就业率。

然而印度官员对于这个议题相当小心，尽量不把出口疫苗和劳工遭拒入境一事扯上边。印度是全球最大的疫苗生产国，正以「疫苗外交」的形式，加紧向全球输出阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）与牛津大学研发的新型冠状病毒疫苗。

两名参与双方官员闭门协商的消息人士告诉法新社，航班禁令对印度当局确实是「一大痛处」，除此之外两国关系都很友好。

一名消息人士说：「印度不把疫苗和航班禁令扯上边，显示两国是战略伙伴关系，沙国须多加体谅，减轻印度劳工的痛苦。但截至目前，沙国尚未释出任何令人宽慰的讯息。」

消息人士透露，沙国官员在闭门会议中坚称，这项禁令是基于「卫生数据」；而印度官员指出，印度境内的活跃病例（active case）稳定减少，况且沙国直到这周还允许其他疫情严重国家的航班入境。

印度派往沙国的特使最近在「阿拉伯新闻报」（Arab News）撰文说，新德里准备出口1000万剂印度产的阿斯特捷利康/牛津疫苗到沙国。（译者：陈怡君/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP