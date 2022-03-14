数千乌克兰人刻松和平示威 传俄军对民众鸣枪示警

（法新社基辅13日电） 乌克兰南部港城刻松3月初遭俄罗斯占领，有数千人今天在该地和平示威，当地广播公司的报导指出，俄军对抗议民众鸣枪示警。

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公共广播公司Suspilne Kherson报导，数以千计抗议群众为表达不满，聚集在自由广场中央。他们挥舞国旗并高喊着「刻松是乌克兰的」、「荣耀归于乌克兰」。

Suspilne Kherson在加密通讯软体Telegram上传的直击影片显示，抗议民众沿着一条中央大道游行，行经由持枪蒙面部队所驾驶、漆有Z字符号的俄军武装车辆。

Suspilne Kherson报导，俄军部队一度「开枪示警」。

影片画面显示，抗议民众用俄语高喊「法西斯主义者」、「滚回家」。

有些抗议人士用乌克兰国旗裹住自己，站在散落在自由广场的反战车障碍物旁。今天是刻松市（Kherson）从纳粹手中解放78周年。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）在Telegram放上刻松市示威抗议的影片，并写着「我很感激每一个不愿投降、挺身抗议、向入侵者表明乌克兰是我国土地的人。」

俄军经过3天围攻，在3月3日拿下人口29万的刻松，这是俄国发动入侵后，第一个沦陷的乌克兰重要城市。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）昨天推文指控俄罗斯计划举办一场假公投，以在刻松市建立一个亲莫斯科的「人民共和国」。

他说，由于「人民零支持」，这类公投「全都会是演出来的」。

© 2022 AFP