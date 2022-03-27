数千俄人布拉格上街头 吁蒲亭停止乌克兰战争

（法新社布拉格26日电） 主要是俄罗斯人的数千名抗议民众，今天在捷克首都布拉格市中心集会反对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin），呼吁他停止乌克兰战争。

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根据主办单位统计，这次集会大约有5000人参与，他们游行通过布拉格市中心时，高呼「俄罗斯不要蒲亭」、「俄罗斯自由、乌克兰和平」及「蒲亭不是俄罗斯」。

主办人士李特文（Anton Litvin）告诉法新社：「捷克有4万俄罗斯人，到目前为止，这些俄罗斯人一直不为捷克人所知。」

在布拉格住了10年的艺术家及维权人士李特文说：「我们想表达，住在这里的俄罗斯人反对蒲亭、反对战争，他们支持乌克兰。」

李特文表示：「这里的俄罗斯人不是蒲亭的支持者，他们是欧洲人。」他举着一面许多抗议民众所拿的蓝白旗帜。

他解释说，这面旗帜其实是俄罗斯的红、蓝、白3色国旗，但在这个场合作了调整。

李特文说：「我们不想要象徵鲜血的红色条纹，所以我们把它剪掉。现在只有白雪和晴朗蓝天的颜色。」

抗议群众举着布条，呼吁俄罗斯人「提高声音并与真正的敌人作战，而不是乌克兰」。有些布条宣称蒲亭是凶手。

抗议者行经布拉格市中心温瑟拉斯广场（Wenceslas Square）时，还要求蒲亭释放政治犯，包括蒲亭的批评者纳瓦尼（Alexei Navalny），他在本周稍早遭判处9年徒刑。

出生在白俄罗斯，但搬到布拉格之前住在俄罗斯的设计师班科夫（Peter Bankov）说：「每个头脑清醒的人都必须站出来反对蒲亭。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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