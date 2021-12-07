数千海龟涌上海滩产卵 尼加拉瓜派国军看守保护

（法新社尼加拉瓜南圣胡安7日电） 尼加拉瓜海岸周末有数以千计的榄�P龟产卵，军队在现场站哨看守，以防榄�P龟巢穴遭掠食者破坏，包括会偷走海龟蛋的人类。

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榄�P龟每年7月至隔年1月期间，都会远渡重洋千里跋涉到尼加拉瓜的太平洋沿岸拉佛罗（La Flor）与查科森德（Chacocente）野生动物保护区产卵。爬到这两个地区的濒危榄�P龟会受到保护，以防捕食者挖开它们的巢穴偷蛋。

南圣胡安市（San Juan del Sur）的拉佛罗海滩是位于尼加拉瓜南部的观光胜地。环保人士说，由于这里属于热带气候、海水温暖，是适合榄�P龟筑巢产卵的理想地点。

成年榄�P龟身长逾50公分、重约38公斤，母龟可在24小时内产下约90颗卵，孵卵程序需花40至70天。

尼加拉瓜自然资源与环境部（Ministry of Natural Resources and Environment）当局估计，孵化的每100只榄�P龟幼龟中，有90只得以回归海洋，但只有3只能存活到成年。

尼加拉瓜自然资源与环境部与军方合作，实施海龟保育计画，以防邻近社区民众盗走海龟蛋。

榄�P龟的特色是身上的颜色为橄榄绿，是会在尼加拉瓜海岸产卵的5种海龟之一，另外4种是绿�P龟、玳瑁、赤�P龟与棱皮龟。

© 2021 AFP