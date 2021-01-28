数百名洛兴雅人从印尼难民营消失

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（法新社雅加达28日电） 官员与消息人士今天表示，有数百名洛兴雅人（Rohingya）从印尼一座难民营消失，这群人据信已被人口贩子带往邻近国家马来西亚。

原本在印尼北部滨海城市司马威（Lhokseumawe）临时搭建的难民营有将近400名洛兴雅人，本周仅剩下112人。这群来自缅甸的无国籍穆斯林少数民族，是在去年6至9月间抵达。

无论是印尼地方当局或是联合国，都无法解释这些消失的洛兴亚人下落。他们恐怕已在人口贩子协助下越过马六甲海峡（Malacca Strait）进入马来西亚。

司马威的洛兴雅人任务小组负责人黎德万（RidwanJamil）说：「我们还不知道他们去哪了。但如果他们能找到任何离开的破口，他们就会逃走，因为那是他们的目标。」

缅甸军方2017年镇压洛兴雅人，经联合国调查人员认定为种族灭绝行为，当时有75万名洛兴雅人被迫逃往邻国孟加拉，来到东南沿海城市科克斯巴扎尔（Cox'sBazar），许多人最后在当地大片难民营落脚。

此后已有数千名洛兴雅人付钱给人口贩子，要求带他们离开孟加拉。他们忍受长达数月悲惨的海上之旅，遭受疾病、殴打和难以�b口的配粮对待，才抵达印尼及马来西亚。

联合国难民署（UN Refugee Agency，UNHCR）表示，基于偷渡的高风险，他们一直要求洛兴雅人不要离开难民营。

但联合国难民署发言人苏里尤诺（Mitra Suryono）也说：「我们必须记住，他们有许多人的亲戚在其他国家，像是马来西亚。这或许是他们继续远走他方的原因之一。」（译者：陈怡君/核稿：张正芊）

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