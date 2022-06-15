敲定10年约 Apple TV每场MLS都将有转播

（法新社纽约14日电） 2023年球季起，Apple TV App将独家直播每一场MLS比赛。双方证实签下10年合约，新约据报价值25亿美元（近新台币750亿元）。

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美国职业足球大联盟（MLS）总裁贾柏（Don Garber）在声明中说：「Apple是完美合作伙伴，除了能进一步加速MLS发展，也能加深球队与球迷之间的连结。」

球迷可以订阅新的MLS串流服务以观看每场MLS直播比赛，该服务由Apple TV App独家提供。已购买MLS球队季票的球迷，无需额外付费订阅即可观赛。

Apple服务的资深副总裁克佑（Eddy Cue）说：「这是体育史上的第1次，球迷可以在单一平台上，观赏一个大型职业赛事的所有比赛。」

「这对MLS的球迷和每个热爱体育的人来说，都可说是美梦成真了。不会再有不全的内容、不再令人失望，只要轻松的登入便捷的服务，就能在你想要的任何时刻、任何地点，观赏所有MLS的比赛。」

这项协议的金额并未对外披露，但「体育商业日报」（Sports Business Daily）称，这份合约每季价值达2.5亿美元。

新协议意味着MLS也将重新安排赛程。目前，MLS一周内都会有好几场比赛。

下个球季开始，MLS会在周六晚间进行比赛，周间赛事将安排在周三。

克佑说：「我们将让大家更容易爱上MLS，并支持他们喜欢的球队。」

这个合约反映出MLS在美国稳定成长的情况。MLS于1996年开踢，目前有28支球队，第29队将于2023年加入。美国、加拿大和墨西哥也将于 2026 年主办世界杯足球赛（FIFA World Cup）。

克佑说：「MLS已经在全球成长最快足球联赛的轨道上。我们认为，随着（2026年）世界杯在美国、加拿大和墨西哥进行，它还会进一步扩大。」

© 2022 AFP