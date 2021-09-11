文件解密 揭露澳洲1970年代曾助美干预智利政局

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（法新社华盛顿10日电） 根据今天公布的情报文件，澳洲曾于1970年代在智利从事间谍活动，协助美国干预智利前总统阿言德（Salvador Allende）率领的社会主义政府。

根据美国国家安全档案资料库（National Security Archive）公布的澳洲解密纪录，澳洲秘密情报局（ASIS）于1971年到1973年，应美国中央情报局（CIA）要求，在智利首都圣地牙哥成立工作站。

美国国家安全档案资料库是位于华府的非政府研究中心。这所机构的历史学者柯恩布鲁（Peter Kornbluh）告诉法新社：「经过50年，美国与其他代理人采取协同、隐密的行动去破坏民选的阿言德政府稳定，这段被埋藏的历史持续浮现出来。」

他说：「针对澳洲、巴西等共同干预智利的国家，历史的裁定取决于是否完全理解这段黑暗的过去。」

1970年，阿言德代表左翼「人民团结」（Popular Unity）联盟获选为总统，但于1973年9月11日遭将军皮诺契特（Augusto Pinochet）发动政变推翻，阿言德在总统府被军人包围，举枪自尽。

美国中情局曾于1970年要求澳洲秘密情报局协助暗中在智利活动。根据美国国家安全档案资料库提到的备忘录和报告，那年12月，澳洲外交部长麦马洪（William McMahon）批准在圣地牙哥成立秘密基地，有一组人马和特工于1971年中抵达当地。

这些秘密活动持续了18个月，包括在智利招兵买马、直接向美国中情局总部提交情资报告等。

资料显示，1973年初，刚上任的澳洲总理惠特林（Gough Whitlam）担心一旦东窗事发会很难交代，于是命令澳洲秘密情报局局长终止在智利的活动。

澳洲间谍基地似乎于1973年7月关闭，但有一名特工留在圣地牙哥，直到9月11日军事政变之后才离开。

澳洲政府是在卸任澳洲陆军情报分析员费南德斯（Clinton Fernandes）的要求下解密这些文件，他目前任教于坎培拉的新南威尔斯大学（University of New South Wales），曾提出有关资讯自由的诉愿。澳洲政府已于今年6月提供档案给费南德斯。

© 2021 AFP