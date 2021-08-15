斐济命公仆接种疫苗 11月前拒打将解职

广告 继续浏览后续

（法新社斐济首都苏瓦15日电） 斐济加入多个强制施打疫苗的国家之列，今天开始实施「不打疫苗，就没工作」（no jab, no job）政策，未接种疫苗的公务人员先强制休假，11月前再不打就等着离职。

4月开始爆发的高传染力Delta变异病毒，让斐济一年来无社区感染的成绩破功，超过4万例确诊压得卫生单位喘不过气来。

斐济政府主张，强制施打是提高免疫率、结束疫情的必要措施。

斐济今天起强制未施打Covid-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的公务人员休假，若到11月仍未接种，就将免职。此外，私人企业员工不接种可能面临罚款，公司若拒绝接种疫苗，可能会被强制停业。

越来越多国家的卫生与公共服务等重要产业强制规定施打疫苗，从加拿大、美国，到辛巴威与沙乌地阿拉伯，更多国家要求医院、学校、旅游业和公共服务产业的员工接种，若不遵守，就会遭到不同程度的惩罚。

尽管法国等国在政治上遭遇强烈反对，多国政府与专家都说，要让疫情结束、经济不再因封城等防疫措施委靡不振，最有力的武器之一就是大规模接种。

斐济人权委员会（Fiji Human Rights Commission ）前主席、法律专家贾拉尔（Imrana Jalal）表示，其他国家已强制多个重要部门施打疫苗，但不是像斐济这样全面性实施。

疫情重创旅游业，导致这个岛国的经济一蹶不振，失业率飙高。在活跃病例仍超过2万4000例、死亡358例的情况下，人口93万的斐济资源紧绷，病毒侵袭人口密集的贫民区，当局设置许多野战医院因应暴增的病患。

尽管疫情危机四伏，民众受到社群媒体流窜的假消息影响，对疫苗抱持严重的怀疑态度，有一些宗教领袖也在散布流言，部分人士甚至认为，强制施打疫苗是违反人权的举措。

© 2021 AFP