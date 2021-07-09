斐济强制接种疫苗 不施打就饭碗不保

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（法新社斐济首都苏瓦9日电） 斐济正努力对抗因Delta变异株而急速恶化的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，总理昨天宣布，强制所有劳工接种疫苗，扬言「不打疫苗就没工作」。

位于南太平洋的斐济约有93万人口。总理巴依尼马拉马（Frank Bainimarama）说，所有公务员都必须在8月15日前接种第一剂疫苗，不然就得休假；最晚在11月1日前要接种第2剂，否则予以开除。

私人企业员工则须在8月1日前接种第一剂，若不遵守规定，个人会面临巨额罚款，企业恐怕要关门。

巴依尼马拉马昨晚在全国演说中表示：「不打疫苗就没工作，这是科学指出的最安全方式，也是政府现在要透过法律执行的政策。」

斐济到今年4月为止的一年间，原本维持零社区感染病例，却因一次隔离违规事件，导致传染力强的Delta变异株入侵并迅速传播，如今斐济每天新增超过700例。

根据美国约翰霍普金斯大学（Johns HopkinsUniversity）统计，斐济迄今累计确诊8661例、48人病故。

巴依尼马拉马不愿封锁全国，考量的是经济成本，以及在人口稠密的违建区执行这类措施的实用性。

不过，他在推行阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗接种计画时，于病例集中的地区实施局部封锁，包括首都苏瓦（Suva）。

斐济已有近34万名成人接种第一剂疫苗，但巴依尼马拉马说，有些人听信网路谣言而裹足不前，他向民众保证，他接种后并没有出现严重副作用。

他说：「我没被疫苗磁化，也没被植入晶片，身上没出现恶魔标记或任何其他东西的印迹，疫苗不会造成那种效果。」

© 2021 AFP