斐济爆发群聚疫情 当局忧病例海啸

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（法新社苏瓦27日电） 大洋洲岛国斐济有效防堵2019冠状病毒疾病疫情长达一年后，如今爆发群聚感染疫情导致首都苏瓦封城，经证实这波疫情是印度变异株造成，当地卫生部门担忧会引发病例「海啸」。

斐济国际机场所在地纳迪（Nadi）的一间隔离处所，本月爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19）群聚感染疫情，此前这个太平洋岛国有效遏止社区传播。

斐济卫生部常务秘书詹姆士．方（James Fong）表示，检疫隔离处所今天又新增6起确诊病例，而印度疫情失控的情况显示，不能轻忽印度变异病毒株构成的威胁。

斐济总人口约93万，藉由严格的隔离措施和边境管制，有效遏止疫情在境内蔓延，迄今全国累计确诊病例109例，只有2起死亡病例。

最近爆发的群聚感染疫情，源自一名军人在检疫隔离处所染疫，他的妻子也被感染并出席一场约有500人参加的丧礼。

詹姆士．方说，证据显示，许多从海外驻地返国的官兵在隔离期间仍混在一起，并未遵守检疫隔离规定，这种状况「是不可接受的」，军方正在深入调查详情。

首都苏瓦（Suva）、纳迪及斐济第2大城路托卡（Lautoka）都已实施防疫封锁，当局今天还下令禁止境内交通往来，同时斐济航空（Fiji Airways）也暂停所有国际与国内线的客机航班。（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

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