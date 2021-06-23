斐济疫情严峻 红十字会吁太平洋岛国快打疫苗

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（法新社斐济苏瓦23日电） 太平洋岛国斐济2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例激增，持续创下纪录，卫生体系已濒临崩溃，红十字会今日呼吁这些岛国加速推动接种疫苗。

目前斐济最大的2间医院皆已转为Covid-19专门医院。自4月第二波疫情爆发以来，当地病例数量每9天就会翻倍。

红十字会太平洋区域主管葛林伍德（KatieGreenwood）表示，这是「严重警讯」，显示此区域疫情紧急。她说：「现在是加快疫苗接种脚步的关键时机，我们不能放松戒心。」

目前斐济的93万人口中，仅有1%完整接种2剂新冠疫苗。先前一年多斐济藉着关闭边界，避免疫情在社区传播，但现在难以对抗高传染性的Delta变种病毒。

斐济22日新增180病例，累积病例达到2200人。除去年有2人死于COVID-19，最新一波疫情至今已夺走7条人命。当局还设立野战医院，专门收治非新冠患者。

斐济卫生部官员詹姆斯．方（James Fong）表示，澳洲与纽西兰的专家正拟订计画，协助斐济医疗系统应对尚未出现趋缓迹象的疫情，「就目前疫情升高的状况与速度来看，我们的储备资源很快就会耗尽」。

© 2021 AFP