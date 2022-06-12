斐济防长：气候变迁威胁甚于地缘政治

（法新社新加坡12日电） 斐济国防部长塞鲁伊拉图（Inia Seruiratu）今天在新加坡「香格里拉对话」安全会议上表示，斐济面临的最大威胁来自「毁灭性的气候变迁」，而非地缘政治局势紧张。

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来自亚洲与全球各地的国防部长本周末齐聚「香格里拉对话」（Shangri-La Dialogue）会议，主要讨论议题除了俄罗斯入侵乌克兰，还有美中两国针对台湾主权及在太平洋建立海军基地的争论。北京正与西方就施展对太平洋岛国的影响力进行角力。

但塞鲁伊拉图试图把焦点转向气候变迁对斐济的威胁。这个太平洋岛国近几年遭遇连串热带气旋袭击，引发的毁灭性洪患迫使成千上万民众撤离家园，国家经济发展也受挫。

他告诉与会数百名代表：「机枪、战机、船舰等不是我国首要安全考量。危及我国生存的最大威胁只有一个，就是人类引发的毁灭性气候变迁，它威胁我国冀望繁荣的希望与梦想。海浪正在冲击我们的家门，强风正在猛击我们的房屋，敌人正从四面八方攻击我们。」

塞鲁伊拉图表示，安全的意义比许多人传统上的定义更广泛，他并敦促其他国家支持斐济对抗气候变迁。

斐济去年9月通过广泛的气候变迁法，当中宣告国家进入气候紧急状态，并为因应之道订定法律架构。

其他地势低洼的太平洋岛国也面临气候变迁威胁，像是气旋来袭频率和强度增加，以及海平面上升等。

联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）去年在格拉斯哥（Glasgow）召开前，太平洋诸国已提醒外界，它们在全球暖化下正首当其冲，呼吁富裕工业化国家加强应对行动。

斐济等10个太平洋国家5月拒绝中国在区内推动安全协议，忧心协议目的是让它们落入北京势力范围。北京的计画直接挑战了美国与盟邦在这片战略重要区域的影响力，因此计画失败不啻为北京重要政治失利。

© 2022 AFP